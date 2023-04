Gema Igual cocina para Los Platos Hablan: "La piña me la como yo"

Gema Igual no es muy cocinillas. Su responsabilidad como alcaldesa no le deja pasar mucho tiempo en la cocina, aunque todos los domingos deja comida preparada para su familia. En un programa especial, grabado en las cocinas del Hipódromo de Suso, la alcaldesa ha demostrado que tiene mano y que con más tiempo no sería una mala cocinera.

Lo que no es, es mala comensal. "Yo como de todo, hay pocas cosas que no me gustan" ha reconocido Igual acostumbrada a comer y/o cenar en muchas ocasiones fuera de casa. La alcaldesa asegura que se echa de menos hacerlo en familia, pero que siempre es bueno acudir a estas comidas cuando se va en representación de la ciudad.

Comparando Santander con un menú, el entrante para Igual sería la calle Castilla y el barrio pesquero. Los dos siguientes platos serían el paseo por el centro Botín hasta los Raqueros y el postre podría ser un buen helado en el faro de Cabo Mayor. "El Palacio de la Magdalena podría ser el gin tonic" del final del día.

Gema Igual cocina en Los Platos Hablan





Durante el programa, la alcaldesa se encargó de preparar unas endivias con queso a las finas hierbas y gulas en vinagreta. "Nunca había probado este plato, pero tiene buena pinta" reconoció al final. Y acompañó en la preparación de unos lomos de rape negro en salsa pobre americana que estaban de rechupete.

A Gema Igual le gusta ser alcaldesa, le gusta lo que hace y se nota en su forma de hablar. "Una es alcaldesa las 24 horas del día. Muchas veces me paran por la calle y les digo: cuenta, cuenta lo que te pasa. Pero a veces también les tengo que decir que o terminan de contarme lo que quieren o me tengo que separar" dice entre risas.

A pocos días de que comience la campaña electoral está preparada para lo que le espera. "No sé cuantos kilómetros voy a hacer, pero tengo dos pares de zapatillas de deporte preparadas, uno de ellos muy desgastado". Sabe que durante estas semanas las críticas a su labor y su persona van a ser una constante, pero lo tiene asumido. Su madre lo lleva peor, por eso cuando se publica alguna cosa dura con ella, le llama por teléfono y le dice. "Hay mami que hoy ha salido no sé qué no sé cuánto... La intento proteger".

Entre risas y bromas deja entrever que las primeras campañas puestas en la calle por sus adversarios políticos con frases en las que se mofan de su apellido, no le ha gustado mucho. "No quiero ni chistes con mi apellido ni similitudes con la fruta tropical. Estoy por encima de esas cosas".

Rape negro con salsa pobre americana





Al final, después de un buen rato, dimos buena cuenta de las endivias y del rape negro que Suso nos había suministrado y aceptamos el reto de Gema Igual: volver a cocinar juntos, pero en esta ocasión preparando las recetas que ella proponga. Quién sabe si cuando lo hagamos seguirá al frente del gobierno municipal de Santander o le tocará vivir otra etapa.