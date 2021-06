¿Qué es esa botella verde que llevo en la mochila?

Es la primera vez que me preparo una mochila. En varias ocasiones he tenido que hacer la de mi hija cuando, de pequeña, se marchaba de campamento con el colegio. No se ni por dónde empezar así que he tirado de lógica. Primero el tamaño. Aquí el tamaño sí importa teniendo en cuenta que luego tendré que cargar con ella durante 4 o 5 horas al día.

Una muy grande, me permitiría llevar muchos “por si acaso” pero al final terminaría por arruinarme el camino.

Una muy pequeña, me obligará a prescindir de cosas que igual son importantes y que durante las caminatas podría echar en falta.

¿Cuál es el tamaño correcto? Esa lógica a la que apelaba antes, me ha invitado a hacer lo siguiente: preparar primero todo lo imprescindible y luego hacerme con el tamaño de mochila en el que me entre todo.

Resuelta la manera de elegir el tamaño correcto, ¿qué es lo imprescindible para 10 días de caminata? Y no me refiero a lo que voy a llevar puesto:pantalón, camiseta, chubasquero, buenos calcetines y mejor calzado, una gorra para el sol...No, me refiero a: ¿llevo un calzoncillo para cada día o los voy lavando? ¿cuántas camisetas de las de andar y de las otras, las de ir “mono” al final de la etapa? Cuando termine la jornada, ¿sigo con el mismo calzado o llevo otro de recambio?..¿Qué más necesito a parte de la ropa?¿Y si llevo un libro? Tendrá que ser un librito porque un libraco, pueden ser dos kilos de papel y eso son muchos kilos de más.

Parece claro, que aquí la lógica también tendrá que intervenir una vez admitidos los consejos de los profesionales.En mi caso, la buena gente de Deportes Cumbres en S antander

Hay un anuncio que termina diciendo algo así como “...para todo lo demás Master Card. Pues esto y mi botella verde. ¿Cuál será el contenido de la botella verde?

Ya sabes que puedes seguirme a través de @copecantabria, @coperegrinoenelcamino y Facebook