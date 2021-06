Los pies, la joya de la corona de todo peregrino

Los pies son la joya de la corona para cualquier peregrino. Da igual cómo te hayas preparado física y mentalmente que si los pies no te responden, la vas a liar.

A lo largo de estas semanas me han ido dando muchos consejos sobre como cuidar los pies tanto antes como, sobre todo, durante el camino. Y creerme que me han venido de maravilla. Y yo pensaba que lo mejor que me podía pasar para hacer tanto ejercicio era tener un “pie de atleta”.

Caído este mito, la higiene va a ser fundamental para llegar a buen puerto el próximo 1 de julio. Que me insistieran en esto me ha hecho especial ilusión porque me ha obligado a desterrar otro mito. A saber: si todos los peregrinos nos lavamos los pies al final de cada etapa, los dejamos secar al aire y nos aplicamos cremas antifatigas, el olor a pies en los albergues es más una leyenda urbana que una realidad. Si a esto añadimos que es conveniente limpiar los calcetines todos los días, ¡miel sobre hojuelas!

Sin pie de atleta y sin olor a quesería en los albergues, me quedaba confirmar si ponerse vaselina en los pies, tiene la importancia que tiene aplicarla para otros usos.

En este extremo no he encontrado unanimidad de criterios y sí respuestas de todo tipo: depende de si tienes la piel muy seca, de si te sudan mucho los pies.. Pues ni una cosa ni la otra, asi que llevaré un tarrito “por si acaso”. ¡Anda, mi primer por si acaso!

Como toda buena joya, el engarce en el que va también es importante. Un rubí en la anilla de una lata de refresco no es lo mismo que saludando desde un aro de platino. Si los pies son la joya de la corona, los calcetines tienen que ser ese engarce de lujo. He tenido que olvidarme de esos pares viejos que tenía por casa, que pensaba tirar después de cada etapa, y hacerme con los que me han recomendado la buena gente de Deportes Cumbres en Santander.

Ahora solo espero que con el paso de los días, al igual que las buenas joyas, las mías no se oscurezcan.