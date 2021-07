Gracias, gracias, gracias!!!

Tengo una extraña sensación. No se si estoy feliz por haber terminado esta aventura que arrancó el 21 de junio en El Haya y ha terminado hoy, 1 de julio, en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, o estoy triste porque ha terminado.

Ni yo mismo daba un duro por mi aquella primera noche, pero cada día que pasaba, cada etapa que completaba iba haciéndome más grande.

Haciendo el Camino del Norte por Cantabria y completando el Camino Lebaniego me he demostrado a mi mismo que, en ocasiones, somos nosotros mismos los que nos cortamos las alas ante retos que pensamos inalcanzables.

Os digo una cosa, y os la dogo convencido: si yo he podido, vosotros también. Solo hay que querer, querer con la cabeza, pero también con el corazón.

Hoy para mi es un día de celebración y de dar gracias.

Gracias a mi directora, Ana González Cortés, por confiar en mi cuando le propuse el proyecto. Gracias, por extensión, a Javier López Marcano y Pablo Zuloaga, consejeros de turismo y cultura, por ver en la iniciativa una oportunidad para poner en valor ambos Caminos. Gracias a Juancho Castillo, que además de jefe comercial ha sido mi coach deportivo. Gracias a Gonzalo San Martín, ”el conseguidor”. Gracias a todos los compañeros de COPE Cantabria, a pesar de que alguno apostara por mi abandono al segundo día. Gracias a toda esta gente maravillosa que me ha ido dando ánimos a través de las RRSS y también en directo como José Manuel, Blondo y Carlos. Por cierto, Carlos, tus sobaos de dátil me han salvado la vida en alguna ocasión. Gracias a todos los que habéis dejado que me meta en vuestras casas o despachos a través de los directos en Instagram. Miguel Ángel Revilla, Oscar Freire, Margot Astuy, Jesús Sánchez, Ainoa Quiñones, Ruth Beitia, Rulo, Okuda. Y gracias a Monseñor Sánchez Monje por que además de acompañarme un día en mis caminatas, se que ha rezado por mi.

GRACIAS