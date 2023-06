Mikel Martija y el límite salarial: "El Racing puede sobrevivir sin vender jugadores, queremos consolidarnos"

El director deportivo del Racing, Mikel Martija, fue el protagonista principal del programa "Deportes Cope Cantabria" del miércoles 31 de mayo en Cope Más Cantabria. Desde "El Hipódromo de Suso", el donostiarra repasó junto a Jaime del Olmo y Gerardo Sisniega la exitosa campaña que acaba de finalizar.

Confesó que su intención "no es cerrar bocas" a los que dudaron de sus movimientos en el mercado invernal con la llegada de Sangalli y, sobre todo, Roko Baturina, y que pretende reforzar su parcela con gente que le ayude a realizar informes de jugadores e iniciar las conversaciones con los agentes para las posibles incorporaciones a la plantilla.

. PUEDES ESCUCHAR LA ENTREVISTA COMPLETA PINCHANDO DEBAJO DE LA FOTOGRAFÍA .

Entre otros asuntos, Mikel confesó que "lo que menos me gusta de la dirección deportiva es el fichar. Considero que se le da demasiada importancia a lo que es la incorporación, y menosprecias lo que es el trabajo del día a día".

. Es por lo que te van a juzgar...

Sí, y no pasa nada. Al final los cargos y las responsabilidades están para eso, pero a mí me gusta más el trabajo diario... que los chicos desayunen bien todos los días, que estén bien mentalmente, que sus familias se adapten bien a la ciudad, que gracias a Dios Santander es una buena ciudad para eso, pero también hay cambios... entorno, idioma... Que todo lo que rodea al futbolista tenga una progresión, una buena adaptación, un buen desarrollo. Eso es lo que a mí realmente me gusta e invierto el tiempo.

. Muchos jugadores se han revalorizado. Rubén Alves, Parera, Íñigo Vicente... ¿El club se plantea vender a alguno de ellos?

Nada... Mi responsabilidad es que tengan contrato, y lo bueno es que los técnicos y toda la parte que está para sacar rendimiento a los jugadores, junto con los propios futbolistas, han hecho un buen trabajo. El tiempo lo ha demostrado.

. ¿Han llamado clubes preguntando por la situación de estos jugadores?

Nadie.

. ¿Ninguna oferta formal?

Cero.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

. ¿Algún jugador ha llamado a tu puerta para tratar de buscar un acomodo fuera del club y ser traspasado, porque haya algún interés de otros clubes?

Cero.

. ¿El Racing puede "sobrevivir" sin vender jugadores? (debido al límite salarial sin una venta como la de Pablo Torre)

Sí, sí, sí... podemos sobrevivir. Es más, lo que tenemos que hacer es poner en valor a estos futbolistas. Al final cuando vienen a por cualquier jugador es porque normalmente es alguien importante en tu plantilla. Hemos hablado de que queremos consolidarnos, queremos crecer, y el crecimiento tiene que ser haciendo las cosas bien, no... muy bien. Estamos alineados, todos estamos en la misma; estoy todos los días en La Albericia y disfruto del ambiente, de la gente, de la ilusión que tienen todos por currar, de meterle horas a esto, porque le meten muchas horas... pero todo en buena sintonía. No estoy diciendo que nunca se vaya a vender, ni mucho menos, pero tenemos que hacer las cosas muy bien, y eso significa que si en algún momento hay que traspasar jugadores, que sean bien vendidos. Como también, si hay que fichar, que estemos convencidos. Y eso es en lo que yo, junto al cuerpo técnico y José Alberto, estamos muy alienados.