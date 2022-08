Mboula, fichaje del Racing: "¿Jugar el domingo contra el Oviedo? Yo estoy bestial, para lo que necesite Romo"

Sobre su activa presencia en las redes sociales: "No me dispersa, si no no lo haría. Es enseñar lo que es el día a día de un jugador de fútbol; no es nada extraño ni me descentra"