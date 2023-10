Licencia para soñar: El Racing juega su partido más completo esta temporada y no da opción al Burgos

El Racing consiguió una nueva victoria en casa (tercera consecutiva contando la de Cartagena) donde sigue sin conocer la derrota, tras imponerse con autoridad (3-0) a un Burgos que volvió a mostrar su debilidad como visitante, sumando una nueva jornada sin puntuar fuera de El Plantío.

Puedes escuchar la narración completa del partido pinchando debajo de la fotografía.

La comunión existente entre grada y equipo es excelente; hacía muchos años que no se vivía (y no solo durante los 90 minutos, también al salir a calentar) una afición verdiblanca tan entregada a los suyos. El mérito de todos los que han dado vida a este proyecto, empezando por Higuera y Ceria, siguiendo por el director deportivo Mikel Martija y el entrenador José Alberto, y terminando por el resto del cuerpo técnico y plantilla, ya es incuestionable.

Con menos dinero invertido en la plantilla respecto a la de la anterior campaña (dos millones de euros aproximadamente) y el rendimiento que está dando el Racing sobre el césped da licencia para soñar por pelear por algo más que no sea simplemente la permanencia. Pero, ojo, eso no es lo mismo que dar licencia para exigir sin conocimiento; que cuando lleguen mal dadas (que llegarán) no suponga un bajón generalizado que haga que esta fiesta continua que se vive en El Sardinero pierda fuelle. La realidad del equipo hoy es estar mirando más hacia arriba que hacia abajo, pero el camino es largo y seguramente llegarán obstáculos que interrumpan esta maravillosa racha.

UN VENDAVAL:

Los cántabros saltaron al céspedmás enchufados y, en el minuto 12, Arana ya tuvo la primera gran ocasión. Tras una buena combinación de los verdiblancos, el delantero canario se quedó mano a mano contra Caro, que estuvo acertado para evitar el primer tanto con la pierna.

Pasada la media hora, en una buena jugada individual de Andrés Martín por banda izquierda cuyo centro acertó a rematar dentro del área Peque para adelantar a los cántabros. El Burgos respondió pronto con un disparo potente de Dani Ojeda desde la frontal que, al tocar en un defensa, se envenenó y, tras golpear en el larguero pareció entrar. De hecho, el colegiado Lax Franco, concedió en un principio el tanto, pero el VAR mostró que el balón no había entrado por completo.

JEFE MANTILLA Y FIESTA FINAL:

Nada más comenzar la segunda parte, a los cinco minutos, el Racing se deshizo la presión gracias al tempranero gol de Álvaro Mantilla, que estuvo atento para rematar al fondo de las mallas un centro de Íñigo Vicente en una jugada de estrategia tras un saque de esquina. El segundo tanto dejó momentáneamente KO a los hombres dirigidos por Bolo que, pese a introducir varios cambios, no consiguió que el equipo se hiciera con el control de nuevo y los santanderinos pudieron ampliar su ventaja en varias ocasiones.

El Racing jugaba a placer ante un Burgos desubicado, y la sentencia llegó en el minuto 77. Tras varios rechaces en el área burgalesa, Ekain conseguía batir a Caro, en otra jugada en la que el VAR tuvo que actuar para, esta vez, sí conceder el tanto. De ahí hasta el final se vivió un ambiente de fiesta en El Sardinero, que volvió a presentar una gran entrada, con 17.110 espectadores celebrando la tercera victoria consecutiva de su equipo, que deja al cuadro de José Alberto en puestos para luchar por el ascenso a Primera División.

FICHA DEL PARTIDO

3 - Racing: Ezkieta; Dani Fernández, Germán (Rubén Alves, min. 84), Mantilla, Saúl; Andrés Martín, Grenier, Morante (Aldasoro, min. 73), Peque (Sangalli, min. 73), Íñigo Vicente (Lago Junior, min. 84); y Arana (Ekain, min. 59).

0 - Burgos: Caro; Navarro (Álex, min. 76), Córdoba, Saveljich (Grego, min. 46), Matos; Dani Ojeda, Elgezabal (Martín, min. 61), Atienza (Appin, min. 61), Bermejo (Mumo, min. 39); Curro y Edu Espiau.

Goles: 1-0, Peque, min. 32; 2-0, Mantilla, min. 50; 3-0, Ekain, min. 77.

Árbitro: Lax Franco (colegio murciano). Mostró cartulina amarilla a Iván Morante del Racing, y a Saveljich, Grego y Appin del Burgos.

Incidencias: Partido de la 12ª jornada de la Liga Hypermotion celebrado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 17.110 espectadores.