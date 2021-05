Laura Nicholls pide tiempo muerto: "La familia y la salud son lo primero. Si voy a los Juegos no sería yo..."

Laura Nicholls se toma un respiro. Debido a motivos personales, una de las mejores deportistas de la historia en Cantabria se echa a un lado y, aunque sea la primera vez en 20 años, prioriza y antepone su vida familiar a su profesión y auténtica pasión, el baloncesto. En un mensaje publicado en su red social de Instagram, ha querido abrir su corazón y explicar por qué, entre otras cosas, renuncia a la Selección y los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebrarán en menos de 3 meses.

Esta es la carta publicada por Laura :

"Este año durísimo en el que muchas de nosotras hemos tenido que afrontar situaciones inverosímiles ha servido para darme cuenta de que ha llegado el momento de dejar de anteponer el Baloncesto a mi propia vida. Aunque a veces lo olvidemos, la familia y la salud son lo primero. Por eso he decidido que, tras más de 20 años dedicando mi vida a este maravilloso deporte, ha llegado el momento de parar.

No tiene por qué ser un adiós definitivo, pero situaciones personales no me permitirían acudir a la llamada de la Selección con la concentración y energía necesarias para afrontar unas citas tan exigentes como las del próximo verano. No sería justa con mis compañeras ni con los aficionados que siempre nos ha apoyado. No sería yo.

Por esto creo que le debo a este deporte que me ha hecho crecer como profesional y como persona un tiempo muerto.

Gracias a tod@s los que os habéis cruzado en mi camino durante todos estos años por vuestro cariño. Habéis sido mi verdadera familia. ¡Hasta la vista!

Y de verdad que Gracias.