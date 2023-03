Colunga se va del Bathco BM. Torrelavega: "Irse de casa no es fácil pero necesito salir de mi zona de confort"

Nicolai Colunga, canterano del Bathco BM. Torrelavega,saldrá del club a final de temporada tras 15 temporadas defendiendo sus colores desde sus categorías inferiores, para poner rumbo fuera de España e iniciar una nueva etapa. Colunga, de ascendencia danesa, dejará el club de su vida tras 8 temporadas y más de 200 partidos como naranja en el primer equipo, 46 de ellos por el momento en la Liga Plenitude ASOBAL, donde suma 82 goles.

Nico Colunga pasó a formar parte de la dinámica del primer equipo en la temporada 2015/2016 de la mano de Diego Soto. Esa temporada, el equipo cuajó un año sensacional donde se proclamó campeón de su grupo de Primera Nacional para posteriormente ascender en la fase de ascenso disputada en el Valle de Trápaga (Vizcaya). Desde entonces, Colunga vivió en primera persona el crecimiento exponencial del club, con las fases de ascenso en Palma del Río y Puerto Sagunto como muestra del futuro que se le avecinaba al Bathco BM Torrelavega. Un futuro que llegó con el ascenso a ASOBAL en Ibiza.

Como despedida, Colunga ha redactado una carta para los aficionados del Bathco BM. Torrelavega que dice así:

"Cuando era un crío, ni siquiera se me pasaba por la cabeza jugar en el primer equipo. Cuando me veo envuelto en 1ª Nacional en mi primer año de senior, ni se me pasaba por la cabeza jugar en División de Honor Plata. Unos años más tarde, aquí estamos, en la temporada más ilusionante en ASOBAL donde el club está entre los más grandes de la Liga.

Después de tantos años, decidir marcharse de lo que uno considera su casa no es fácil. Nunca me habría imaginado irme y menos habiendo conseguido todo lo conseguido hasta ahora, pero considero que para seguir creciendo como jugador y como persona, necesito salir de mi zona de confort.

Por suerte, aún queda mucha temporada por delante y tengo la ilusión de seguir consiguiendo objetivos y disfrutando del balonmano con mis compañeros. Estoy seguro de que, tarde o temprano, volveré a vestir de naranja. Hasta entonces, seguiré siendo un torrelaveguense más.

Un saludo

Nicolai"