Arranca la ASOBAL para el Liberbank Cantabria Sinfín en Córdoba (20:30). La salvación, único y claro objetivo

Corren nuevos tiempos para el Liberbank Cantabria Sinfín. Tras optar por no renovar a Rodrigo Reñones, la directiva pretende dar un giro en la preparación del primer equipo, no tanto en los nombres que figuran en la plantilla, sino por la metodología y el trabajo diario que el joven Víctor Montesinos ha implantado desde el primer día de pretemporada. Un nuevo preparador físico ha 'revolucionado' los entrenamientos, con seguimientos individualizados para optimizar la capacidad de cada jugador. No es lo mismo una tabla de ejercicios para un chaval de 20 años que para un hombre de 43...

Con esa premisa, con la incertidumbre que ha provocado la crisis del coronavirus (a lo que hay que unir la lucha encarnizada entre Federación Española y una minoría de clubes contra la ASOBAL y la mayoría de clubes asociados) y la suspensión de las jornadas 1 y 3 de la competición, para el club santanderino se alza el telón con el partido correspondiente a la jornada 2. Curiosamente se trata del desplazamiento más largo de la temporada; el autobús con la expedición del Sinfín partió rumbo a Córdoba (donde nació Víctor Montesinos) durante la jornada el martes 8 para medirse este miércoles al Puente Genil en el Pabellón Alcalde Miguel Salas (20:30 horas). Con la igualdad que se presume entre todos los clubes de la zona media-baja de la tabla, perfectamente se puede hablar de un duelo directo entre dos clubes que desearán permanecer la temporada que viene en ASOBAL. El Liberbank Cantabria Sinfín irá a por todas, a pesar de las sensibles bajas con las que afronta el partido Montesinos, ya que ni Postigo, ni el capitán Diego Muñiz podrán estar disponibles.

A pesar de todo, el técnico andaluz respira confianza en las posibilidades de puntuar en Córdoba: "Pues claro que podemos ganar el partido, para eso viajamos. Tengo plena confianza en el trabajo que estamos haciendo esta pretemporada y espero poder plasmarlo en la pista. Quiero un equipo que respire alegría al jugar y haga vibrar al pabellón".

Por parte local, siguen en su plantilla esta temporada dos jugadores que llamaron mucho la atención, Juan Castro y Javi García. Además, tienen las altas de Mitic, Morilo y Poveda para reforzar su primera línea.