Natalia, víctima de violencia de género: "Del maltrato se sale, pero del cementerio no"

Este sábado 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. En lo que va de año en España han muerto 52 mujeres en manos de sus parejas.

En Herrera en COPE Cantabria hemos conocido la durísima historia de Natalia Morlas que durante 7 largos y terribles años fue maltratada por su pareja.

Primero psicológicamente, así empieza todo; "Un maltratador desde el principio no maltrata, al principio todo es maravilloso. Porque evidentemente si la primera, segunda o tercera vez que quedas con un hombre te soltara un bofetón, no volveríamos, no somos tontas" aseguraba Natalia

"Encantador, maravilloso, detallista, amable". Así define a la persona que conoció y que más tarde se convertiría en su peor enemigo.

Cuenta Natalia que; "La violencia psicológica realmente te acompaña durante toda la relación, no cesa nunca, pero luego llega la física, la sexual. Tras el primer bofetón, empujón, llegan las primeras palizas, y la sensación de que la culpa es tuya".

Esto es algo que confirman todas las mujeres maltratadas, asegura Natalia, "y tú realmente llegas a pensar, como valgo tan poco mira a qué punto le he llevado, a golpearme".

Natalia, tras perder a su hijo a los 6 meses de embarazo por las palizas que recibía, tuvo una niña después y se convirtió en el gran motor que le hizo un día tener el valor suficiente para poder salir de ese infierno; "Cada mujer tiene su momento, tu cabeza tiene un cable que no encuentra el lugar, pero un día ese cable por fin encuentra su sitio y entonces algo en ti hace clic, basta, no puedo más"

Las secuelas, el shock y el estrés que te deja una situación, así lo arrastraras durante toda la vida, reconoce Natalia, para quien es necesaria mucha más ayuda psicológica para todas las mujeres que sufren ese calvario.

Además, ha querido lanzar un mensaje a todas aquellas personas que se puedan sentir identificadas con su testimonio; "que busquen ayuda, hay asociaciones de mujeres víctimas para ayudarte, vamos a escucharte sin juzgar, no es ninguna deshonra, ni vergüenza"

Y es que asegura Natalia que aunque la violencia se da en todas las edades, desde los adolescentes a la tercera edad se sigue juzgando hoy todavía mucho a las víctimas, por ello ha querido reiterar en la necesidad de pedir ayuda a asociaciones como la que ella preside "Somos Más" que puedes encontrar en todas las redes, Facebook, Instagram, X, o llamando al teléfono 653.94.86.51









