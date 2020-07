Zambudio admite que desobedeció a Cs al hacer alcaldesa a Patricia Hernández

La teniente de alcaldesa y concejala delegada de la Sociedad de Desarrollo, Matilde Zambudio (Cs), ha reconocido que cometió una "infracción" en la sesión de constitución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife —votó a favor de la socialista Patricia Hernández— y contravino las directrices de su partido.

Así consta en el acuerdo transaccional que ha suscrito con su formación, y al que ha tenido acceso Europa Press, con el que se cierra la demanda que había interpuesto por su expulsión del partido y cuyo juicio se iba a celebrar el próximo lunes, mismo día que se debatirá una moción de censura impulsada por CC, PP y su excompañera Evelyn Alonso.

No obstante, según informan a COPE fuentes cercanas a Zambudio, en el documento también se alude a que las instrucciones sobre el sentido del voto de los dos concejales de Cs no llegaron a ser del todo claras, un argumento que sí ha venido manteniendo Zambudio durante todo este tiempo.

Cs valora que Zambudio no ha realizado ningún comentario "ya sea despectivo o injurioso" sobre el conflicto y no ha difundido ningún tipo de información desde que se celebró la vista de audiencia previa, aparte de que no ha demostrado tener una "actitud conflictiva" o de "enfrentamiento".

Asimismo, el acuerdo incide en que la edil "no ha atacado el prestigio y la imagen" de Cs, de tal manera que ambas partes, "atendiendo a la buena fe y criterios políticos" deciden no continuar con el procedimiento extrajudicial y se ven "resarcidas y compensadas".

Por ello, Cs se compromete a reafirmar la condición de afiliada de Zambudio y a comunicarlo a todos los efectos al Ayuntamiento.