La vuelta a la normalidad está cerca: ¿cuándo acabarán las restricciones en Canarias?

El catedrático de Medicina Preventiva, Microbiología y Salud Pública de la Universidad de La Laguna y asesor del Gobierno regional, Antonio Sierra, ha asegurado en COPE que la vuelta a la normalidad está más cerca de lo que podamos pensar.

En este sentido, Sierra ha señalado que, aunque con el coronavirus hay que ser extremadamente cautos, es previsible que en enero del año que viene el impacto de la pandemia haya disminuido de manera considerable en Canarias.

“Hay que ser muy prudentes porque este virus nos ha demostrado que tiene una capacidad tremenda de darnos sorpresas, pero yo espero que a principios del 2022 ya podamos estar cerca de la normalidad. Digo esto con precaución, puesto que aún hay que estar muy alerta, pero es posible que dentro de cuatro meses nos encontremos en un escenario favorable, aunque siempre tendremos que estar alerta”, ha afirmado.

En esta línea, el especialista ha subrayado que la situación del archipiélago en enero será muy distinta a la de la actualidad.

“La normalidad, como en el caso de la gripe, es llegar a no tener restricciones o a que sean mínimas. Esperanza es la palabra que tenemos que usar porque debemos tener presente que el virus se va a quedar y, además, habrá mutaciones virulentas que nos pueden obligar a tomar determinaciones”, ha precisado.

Antonio Sierra también ha querido destacar que no es previsible que en las islas se vuelva a producir un repunte de contagios como el que se registró el pasado mes de julio.

“En principio, picos sí podemos tener, pero no un rebrote como el de este verano, sobre todo por el alto porcentaje de población vacunada. Llevamos más de un mes en una caída progresiva de la incidencia acumulada. Y aunque todavía tenemos más de cien casos diarios, ciertamente, como ha dicho el presidente Torres, la curva está doblegándose y eso indica una evolución positiva. Ahora, tenemos que seguir con las limitaciones porque la pandemia no se ha ido y no podemos caer en el exceso de confianza. No olvidemos que la ocupación de las UCI sigue estando en nivel rojo", ha zanjado.