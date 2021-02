El mensaje de una familia de Tenerife que pasa hambre: "No queremos un Ferrari, solo que los niños coman"

La crisis sigue impactando de manera dramática en los hogares de Tenerife que tienen a todos sus miembros en paro.

Haridian, una vecina de Puerto de la Cruz, ha relatado a COPE que su situación es de extrema gravedad porque ahora mismo no cuenta con ningún recurso para subsistir y las ayudas de las instituciones no están llegando a tiempo.

"Nos hemos visto obligados a solicitar al Ayuntamiento una derivación urgente a las ONG porque estamos realmente mal. Nuestra nevera está vacía y no tenemos nada para los dos hijos menores de mi pareja, de dos y ocho años", ha denunciado.

En este sentido, ha lamentado el retraso injustificado de los Servicios Sociales del municipio. "No tienen sensibilidad ninguna porque me ven llorar y no mueven un dedo. Nos han dado cita para dentro de tres días, pero yo no estoy pidiendo un Ferrari, lujos o 1.000 euros al mes, solo quiero comida para no tener que pasar hambre", ha asegurado.

La ONG Sonrisas Canarias ha tenido que acudir al rescate de esta familia ante la pasividad del consistorio portuense. Les han entregado un lote de emergencia, denominado SOS, con alimentos de primera necesidad para que puedan comer hasta que los trabajadores sociales tramiten su expediente.

"Hemos escapado estos días por la buena voluntad de Luis Febles, se le cayó el alma a los pies cuando vio la despensa. No puso reparos y hemos podido respirar un poco gracias a él y a mi madre", ha subrayado Haridian.

El consejero y exdirector de Cáritas en la provincia tinerfeña, Leonardo Ruiz del Castillo, ha reconocido que el aumento de la pobreza es alarmante en el archipiélago. "No cabe duda de que la situación es terrible porque han perdido sus empleos miles de personas que nunca han pasado necesidad", ha señalado esta semana en COPE.

Canarias es la comunidad autónoma con la mayor tasa de desempleo de España tras cerrar 2020 con 279.000 parados, lo que supone el 25,22 por ciento de la población activa.