La UCI del Hospital Universitario de Canarias se queda por primera vez sin pacientes covid

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este martes de que, por primera vez desde el inicio de la pandemia, el Hospital Universitario de Canarias no cuenta con ningún paciente con covid en su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Se trata de una noticia reseñable porque es la primera vez que ocurre desde finales de febrero de 2020 y que sirve de indicador sobre el impacto que actualmente tiene la pandemia en Canarias, toda vez que solo se están midiendo los ingresos hospitalarios y se realizan pruebas diagnósticas solo a los mayores de 60 años y otras personas vulnerables.

A pesar de esta buena noticia, Sanidad ha recordado que esta circunstancia "puede variar en cualquier momento". No obstante, "no deja de ser un motivo de alegría que no haya pacientes críticos con covid en el hospital".

Datos desde el viernes

La Consejería ha notificado este martes 1.040 nuevos positivos por covid entre los mayores de 60 años desde los últimos datos, publicados el pasado viernes 22 de abril. Así, la incidencia acumulada para este grupo etario a 14 días se sitúa en los 730,25 casos por 100.000 habitantes y a los siete días en los 393,08.

Actualmente, en el archipiélago hay 299 personas ingresadas con coronavirus, de las que 18 están en UCI y el resto, 281, en planta. Por otro lado, Canarias registra un total de nueve fallecimientos en los últimos cuatro días, de los cuales tres se notificaron en Tenerife, dos en Gran Canaria, otros dos en La Palma y uno en Fuerteventura. Los fallecidos, con edades comprendidas entre los 59 y los 98 años, tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario.