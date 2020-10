TUI reanuda sus vuelos a Canarias con una baja ocupación

El turoperador TUI ha reanudado este sábado sus conexiones con Canarias con una baja ocupación en el primer vuelo 'triangular' que la compañía opera con las islas después de que suspendiera su actividad hace un mes por la cuarentena que el Gobierno alemán ha impuesto a los viajeros procedentes de zonas de riesgo por coronavirus.

Panel de vuelos en el aeropuerto de Frankfurt

El avión, que partió del aeropuerto de Frankfurt pasadas las 9.30 horas, ha aterrizado en los aeródromos de Tenerife Sur y Fuerteventura con muy pocos turistas y David, un pasajero tinerfeño que ha querido relatar para COPE los pormenores de este desplazamiento marcado por las restricciones sanitarias.

Señalización de seguridad en el aeropuerto de Frankfurt

Avión de TUI en el aeropuerto de Frankfurt

Tras embarcar, ha comprobado que los turistas germanos han acogido con frialdad el reinicio de las operaciones con Canarias. "El avión estaba prácticamente vacío. Solo 58 personas en un Boeing 737-800 con capacidad para más de 150, podemos decir que la distancia social en el interior de la aeronave ha sido máxima”, ha ironizado.

En esta línea, ha destacado que “en el aeropuerto alemán se cumplen los protocolos de seguridad, sobre todo con la señalización, pero no se han hecho test a los pasajeros, ni tampoco nos han pedido documentos que acrediten que estamos sanos. De hecho, yo he mostrado el que se exige para entrar a España y me han dicho que siga, ni siquiera lo han mirado”, ha aseverado.

A la llegada a Tenerife, los diez viajeros que han desembarcado del aparato han tenido que pasar un control de temperatura con cámaras térmicas. “No nos han realizado ninguna prueba médica, únicamente se debe presentar un formulario de seguimiento QR, en el que se declara que no se tienen síntomas de covid y se deja constancia de manera obligatoria de los datos del vuelo y el lugar de residencia en la isla . Ahora este procedimiento es más ágil porque se hace 24 horas antes de la salida”.

Control de temperatura con cámaras térmicas en el aeropuerto Tenerife Sur

Por otro lado, el tinerfeño ha querido subrayar que TUI no ha dejado de operar con las islas durante la temporada estival. “Me sorprende que anuncien a bombo y platillo que retoman la actividad, ya que viajé en agosto y en septiembre con ellos. Lo que es cierto es que hay un menor número de frecuencias y han tenido que reagrupar los vuelos por la baja demanda. Yo tenía que salir de Stuttgart y me han mandado a Frankfurt”, ha concluido.

