Tirón de orejas de Pedro Martín a los jóvenes: “Falta más colaboración con los rastreadores”

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín se ha mostrado hoy en La Mañana de COPE Tenerife preocupado por “la falta de colaboración de los ciudadanos y los ciudadanas de esta isla con los rastreadores” lo que está dificultando en gran medida la lucha contra la propagación del virus.

Martín destacó sentirse muy preocupado “sobre todo por cómo ha bajado esa colaboración”. En Tenerife apuntó, “no tenemos un problema con la falta de vacunas, el problema es la falta de colaboración para evitar que la enfermedad se siga propagando, y ahí tenemos unos números muy bajos, bastante más bajos que en Gran Canaria: mientras que en Tenerife está en un 36 o 37% en Gran Canaria está en un 61%”.

La causa parece clara, según el presidente de la primera institución insular: “Cuando se llama, no se indica a los rastreadores con quien ha estado esa persona o no se acuerdan y eso pasa fundamentalmente en personas jóvenes, y como la tendencia es a un crecimiento en Tenerife, hay cada vez más casos así, porque se piensa que te van a meter 14 días en cuarentena en pleno verano”.

En ese contexto, Martín quiso recordar el caso de un equipo “del que no voy a decir el deporte ni la categoría, en el que estaba todo la plantilla con COVID y no lo comunicaron, nos tuvimos que enterar por terceros”.





REVESES JUDICIALES: "NOS ESTÁN HACIENDO MUCHO DAÑO CON EL CORTOPLACISMO"





El presidente del Cabildo, también se refirió a los reveses judiciales llegados desde el TSJC: “Indudablemente, ha sido un freno para ir controlando más rápidamente la pandemia. Hay que respetar las decisiones judiciales pero si durante la noche hubiéramos podido restringir la movilidad, podríamos haber evitado las fiestas y los botellones o por lo menos reducirlas mucho”.

En cualquier caso, también tuvo palabras para los empresarios que ejercieron las acciones judiciales, afirmando que “no entendemos esta situación de perder permanentemente las propuestas que hace el Gobierno de Canarias ante los tribunales y no entendemos las denuncias que hace algún colectivo de hostelería para que no se pueda pedir un certificado a quien esté vacunado. No lo entiendo y nos está haciendo mucho daño desde el punto de vista sanitario y en lo económico. Estamos con el cortoplacismo de denunciar porque se pide el certificado”