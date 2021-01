Tenerife baja las restricciones con 4.852 casos activos: los sanitarios temen un rebrote

La reducción de las restricciones contra el coronavirus en Tenerife, con la bajada de la isla al nivel 2 de alerta por la tendencia favorable de las últimas semanas, no cuenta con el apoyo de los sanitarios. Los profesionales del sector temen que esta decisión del Gobierno de Canarias pueda empeorar la evolución de la pandemia en la isla con un rebrote en los próximos días.

La coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical, Cati Darias, ha señalado a COPE que la medida es muy poco acertada en las actuales circunstancias. "Creemos que es importante mantener hasta final de mes el nivel 3 para que se pueda valorar con rigor el comportamiento epidémico de las pasadas fiestas navideñas, por eso, planteamos nuestra disconformidad con esta rebaja de las normas", ha subrayado.

En este mismo sentido, Darias ya expuso esta semana que, a su juicio, los datos no están reflejando con claridad que la situación haya mejorado. "La presión asistencial en las UCI y en los servicios de Urgencias supera el 50 por ciento. Entendemos que las cifras se están interpretando con un carácter demasiado optimista. Pedimos cautela y prudencia a las autoridades para no cometer errores que haya que lamentar porque se está dejando sin detectar, al menos, un 48 por ciento de los contagios. Todos sabemos que cuando los ciudadanos contactan con el teléfono Covid porque se produce un caso, te llaman para aislamiento, pero no se suelen hacer los test cuando corresponde. A esto se suma que hay un escaso control sobre las personas a las que se impone la cuarentena".

Hay que recordar que Tenerife cuenta en este momento con 4.852 casos activos. Desde el inicio de la crisis se han registrado 14.733 positivos, 9.584 pacientes han logrados superar la enfermedad y 297 han fallecido.