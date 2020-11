Tenerife adopta medidas más duras como último intento para evitar el confinamiento

No por esperada, la implantación de nuevas medidas en la isla de Tenerife resulta más fácil de asimilar. Después de llevar meses presentado los peores datos de todas las Islas en cuanto a fallecidos y casos, el Gobierno de Canarias, de la mano del Cabildo de Tenerife, ha decido adoptar una batería de medidas.

Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, ha anunciado que, en los próximos 14 días, en Tenerife, se reducirán grupos y aforos, restringiendo la movilidad “sin impedir la misma” con “una mayor vigilancias de las Fuerzas de Seguridad”.

MÁXIMO 6 PERSONAS

El máximo de personas será de seis personas y no de diez como ahora, además, se recomienda limitar la movilidad “que no sea imprescindible”. En lo referente a los grupos educativos no habrá cambios, con una mayor vigilancia. Se reduce a un tercio el aforo autorizado en barra en la hostelería y la ocupación máxima por mesa será de seis personas.

Será hasta las 23.00 horas el horario máximo, con un 50% de aforo en las terrazas, no pudiendo fumarse en las mismas. Los locales comerciales verán reducido al 50% su foro, se prohíben las visitas a las residencias de estudiantes, así como los centros recreativos.

Los lugares de trabajo verán reducido su aforo al 50%, del mismo modo que cines y teatros solo podrán ser ocupados en un tercio de su capacidad actual.

En deportes se prohíbe la asistencia de público, del mismo modo que se prohíbe la práctica de deportes de contacto. Torres ha anunciado también que eliminarán el IGIC en las mascarillas, con el fin de que las mismas puedan ser accesibles para toda la población.