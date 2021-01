Un supercontagiador de coronavirus de Tenerife infecta a toda su familia y lo echan de casa

El presidente del Colegio de Médicos de Tenerife, Rodrigo Martín, ha alertado en COPE del riesgo que representan los supercontagiadorespara el conjunto de la población por su capacidad para propagar el coronavirus con mucha rapidez.

En este sentido, ha confirmado que a finales del año pasado un supercontagiador de la isla infectó a toda su familia y a su entorno más próximo. "Lo han tenido que echar de casa y sigue diciendo que él no ha hecho nada. Incluso varios de sus allegados de avanzada edad han tenido que ser ingresados en hospitales con complicaciones graves, pero afortunadamente han logrado salir adelante. Estos sujetos son los clásicos que no creen en nada y no cumplen nunca las medidas de protección", ha lamentado.

Rodrigo Martín considera que las autoridades deben actuar de manera contundente cuando se registran situaciones de estas características para evitar que la pandemia siga avanzando. "Tendrían que estar sometidos a una vigilancia especial por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad y habría que detenerlos, ya que con su comportamiento atentan contra la salud pública", ha afirmado.

Los epidemiólogos estiman que solo el 10 por ciento de las personas están contribuyendo al 80 por ciento del total de transmisiones del coronavirus. Estos individuos serían portadores de una carga viral más elevada que el resto por motivos que se desconocen, aunque también podrían ser asintomáticos o encontrarse en una fase muy temprana de la infección.

Distintas investigaciones coinciden en la importancia de fijar la atención en los supercontagiadores para contener la enfermedad. En este sentido, ante la imposibilidad de detectarlos con antelación, pues se les suele identificar cuando han extendido el virus, se apuesta por suprimir los eventos o escenarios que puedan posibilitar un supercontagio por la participación de una o varios varias personas que pudieran ser, sin saberlo, el hilo conductor de una gran cadena de infección.

La Organización Mundial de la Salud calcula que el número promedio de nuevos casos provocados por cada contagiado es de entre 2 y 3. De esta forma, cada persona infectada podría estar contagiando en la actualidad a 2 o 3 personas más. A día de hoy los supercontagiadores superan ampliamente esta cifra.