El Senado mantiene las singularidades del plátano en la Ley de la Cadena Alimentaria

El Senado aprobó a última hora de la tarde del miércoles la disposición adicional que garantiza el reconocimiento a las singularidades del plátano de Canarias en el marco de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria.

El sector platanero de Canarias inició un proceso reivindicativo fundamental para su continuidad el pasado mes de marzo de 2020. A su juicio, "la bienintencionada Ley de la Cadena Alimentaria no atendía inicialmente a las especificidades del plátano como cultivo de las Regiones Ultraperiféricas" y tampoco a su mercado, sometido a competencia desigual por parte de la banana de terceros países.

"Los efectos de un precio mínimo por defecto en sus operaciones, la no consideración de su régimen específico de ayudas y no contemplar el proceso de maduración que es propio únicamente de esta fruta, situaban al plátano de Canarias ante el irreparable daño de no poder comercializar hasta el 90 % de su producción en cumplimiento de los criterios generales de la norma", asegura ASPROCAN.

"Estos tres elementos son, precisamente, los que se han tenido en cuenta en la disposición adicional que fue aprobada en el Congreso de los Diputados durante la reforma de la ley el pasado mes de septiembre y que el Senado ha dado por válida de forma definitiva. El sector contará así con la posibilidad de asegurar un precio medio anual por encima del coste de producción en el conjunto de todas sus ventas, con lo que evitará la negativa de sus clientes a la compra de plátano debido al precio de mercado de la banana, fuertemente condicionado por prácticas comerciales de derribo de las multinacionales bananeras", añaden.

El sector respira "aliviado" ante la aprobación del Senado, máxime cuando esta disposición ha contado con el apoyo final de todos los grupos de la Cámara. Para Domingo Martín, presidente de ASPROCAN, "la aprobación de esta disposición es un éxito colectivo de todo el sector y de muchas de las organizaciones políticas y de la sociedad civil, que nos han ayudado ante una especificidad que debía ser atendida por el bien del sector y de toda Canarias".

La aprobación de esta norma no evitará que el plátano deba seguir enfrentándose a continuas importaciones de banana que no cumplen las mismas normas y hunde precios sin límite, pero sí logra evitar un escenario de irremediable desaparición caso de no haberse aprobado. "El sector continuará, por tanto, reivindicando igualdad de condiciones para un mismo mercado para los distintos comercializadores de plátano y banana, así como poner fin a las prácticas comerciales en distribución que agreden al plátano en favor de las importaciones", dice ASPROCAN.