Salud Pública dice que hay evidencias de que la hostelería es una actividad "superpropagadora" del virus

El regreso de Tenerife al nivel 3 de alerta sanitaria por el aumento de la incidencia de la covid supondrá desde el sábado el cierre del interior de los locales de restauración. La medida genera polémica cada vez que se aplica, ya que los empresarios de la hostelería afirman que cumplen con todas las normas de prevención y que el sector no es el responsable de los contagios por coronavirus.

No piensan lo mismo en la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Su titular, José Juan Alemán, asegura que "se ha demostrado, y todos los estudios coinciden en esto, que la restauración, junto con los centros deportivos, es la actividad que más riesgo conlleva, ya que se desarrolla en ámbitos cerrados. También están los eventos multitudinarios; los americanos las llaman actividades superpropagadoras".

"La hostelería es una actividad que se realiza sin mascarilla; no es justo centrarlo en ella porque no es la única causa de los contagios, pero está perfectamente demostrado por la literatura científica que desarrollar una actividad sin mascarilla es una actividad superpropagadora", ha insistido.

En todo caso, Alemán ha señalado que "no se ajusta a la realidad simplificar o atribuir a un solo factor la situación paradójica de la isla de Tenerife". "No hay ninguna medida que por sí tenga eficacia si no se complementa con otras", ha recalcado.

Tenerife debe continuar con la mascarilla

El director general de Salud Pública se ha mostrado partidario de que la mascarilla en Tenerife siga siendo obligatoria en cualquier circunstancia. "Nuestro planteamiento es, y esperamos que así sea recogido, que las autoridades autonómicas puedan modular la utilización de la mascarilla en función de la situación epidemiológica de cada territorio, que se siga manteniendo en aquellos lugares donde la incidencia sea alta, porque se ha demostrado que es un elemento eficaz", ha explicado.