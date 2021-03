"La radio es libertad, no la apagan unos barrotes y un muro"

Radio Realidad suma más de diez años acercando el mundo de las ondas a los internos del Centro Penitenciario Tenerife II. Este proyecto de taller de radio impulsado por Cruz Roja cuenta con el comunicador y colaborador de COPE Canarias Cipriano García como una de las caras visibles de un trabajo de voluntariado que busca ayudar y formar a los reclusos durante su estancia en la prisión.

A lo largo de esta década han sido muchas las personas que han pasado por el taller, manteniendo incluso el contacto tras recuperar la vida que, por una u otra causa, tuvieron que dejar atrás. Es el caso de Enrique Díaz, que participó en siete talleres en Tenerife II. Comenzó acudiendo al salón de actos para barrer y terminó como auxiliar de sonido. "La radio no tiene fronteras, no la apaga un muro o unos barrotes, es libertad", resume en los micrónos de COPE Canarias.

Enrique pasó ocho años en prisión, aunque hace cuatro años que recuperó la libertad: "Tuve un tropiezo en la vida, pero ahora valoro las pequeñas cosas que antes no consideraba, como la familia". "Uno entra sin nadie, creyéndolo que lo va a pasar mal, pero al final te encuentras gente corriente y muy buena con las que aprendí un montón", dice sobre su estancia en la cárcel y su paso por el taller.

Algo parecido le ocurrió a Javier Albéniz: "Acabas en la cárcel porque te consideras que estás tú solo, sin acordarte de que dejas una familia fuera". Sobre Radio Realidad dice que "fue tremendo y digno de todo el agradecimiento del mundo", alabando el "esfuerzo enorme que hacen los voluntarios de Cruz Roja". Para Javier, "la radio es ilusión e imaginación. Cuando la escucho, me imagino a todo el equipo y lo hacía mío cuando estaba en los talleres".

Uno de los promotores del taller es Valentín Reinoso, con más de 36 años trabajando en Instituciones Penitenciarias. "El taller sirve para que quien entra en la cárcel no la abandone luego priosionalizado, y se consigue también empatizar con la gente que está fuera". Valentín recuerda con emoción el 8 de junio de 2011, cuando los internos le entregaron una placa como agradecimiento por su labor: "Me conmovió porque se trataba de mi trabajo, no lo hacía por divertirme o por progresar, pero ellos lo valoraron".

Cipriano García inicia este jueves un nuevo taller en Radio Realidad, con el objetivo de seguir ayudando a personas que tropezaron en la vida y que quieren enmendar su pasado para recuperar la libertad.