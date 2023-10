Presidenta de Cruz Roja en Canarias: "Los que dicen comentarios xenófobos se retratan solos"

La presidenta de Cruz Roja en Canarias, Mayte Pociello, ha dicho este viernes que no quiere entrar a valorar los comentarios xenófobos de algunos representantes políticos contra los inmigrantes, porque "se retratan ellos solos".



"A lo mejor, si estuvieran más actualizados y fueran más empáticos, esto no les hubiera venido tan de nuevo", ha manifestado Pociello tras entrevistarse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.



Quizás las llegadas de inmigrantes sean ahora más numerosas, "pero lo hemos padecido ya, llevamos tiempo y somos frontera, no sé qué les viene de nuevo ahora", ha indicado.



Mayte Pociello ha señalado que los recursos de Cruz Roja para atender a migrantes en el momento en el que desembarcan en las costas de Canarias son suficientes, y tampoco tienen escasez de voluntarios, aunque ha señalado que están llegando algunos apoyos enviados por las asambleas de la Cruz Roja de otras comunidades autónomas.



"Siempre solicitamos en un momento dado apoyos de otras asambleas, y así ha sido en esta ocasión, para nosotros no es nada raro, somos una sola empresa para todo y tenemos esa facilidad para podernos mover", ha comentado.



Ha destacado la excelente respuesta del personal laboral y de los voluntarios que están atendiendo a los migrantes, unos 300 o 400, aunque Cruz Roja cuenta con unos 5.000 voluntarios activos en todas las áreas que cubre en Canarias.



También en laisla de El Hierro, a la que más cayucos están llegando, cuentan con personal suficiente, ha precisado.



"Las llegadas son masivas, pero desde luego está saliendo muy bien, está todo muy organizado", el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "lo tiene muy bien controlado, de momento no tenemos ningún problema", ha afirmado.



A su juicio, el Ministerio "está haciendo las cosas bien hechas, nos está facilitando todo lo que necesitamos y todo el apoyo. La situación es la que es, no lo vamos a negar, pero no podemos quejarnos de momento".