"Es preocupante que la pandemia no se esté controlando en Tenerife"

Tenerife ha conseguido bajar en las últimas semanas la incidencia acumulada por la covid, lo que le ha permitido estar en el nivel 2 de alerta sanitaria. Sin embargo, sigue siendo la isla que aglutina día tras día la mayoría de los contagios, y parece que la tendencia sigue siendo la misma.

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ya advirtió el viernes que Tenerife tiene unos niveles de contagio "inaceptables" y avisó que, de no controlarse, podrían producirse nuevos picos, pese al avance en la vacunación.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. Para Guillermo de la Barreda, "en Tenerife no se está controlando la pandemia, y eso es preocupante".

En declaraciones a COPE Tenerife, se ha preguntado cuál es el verdadero motivo de que la isla no esté doblegando con mayor velocidad al virus, pero considera que una de las explicaciones puede estar en la falta de una mayor trazabilidad de los casos: "Se están haciendo bastantes controles, pero no sé hasta qué punto se están haciendo seguimientos; hay que buscar la razón real de por qué los casos no están bajando".

En su opinión, "está claro es que si sigue habiendo un alto número de contagios es porque la normativa no se está cumpliendo". Otra de las razones a las que apunta es que Canarias sea "una de las comunidades donde más presencia hay de la variante británica, pero está claro que el contagio existe cuando no se cumplen las medidas".

De la Barreda advierte de que "el verano va a ser clave". "Si la gente se comporta, se podrá controlar la pandemia, pero mucho me temo de que no se va a comportar mucho", pronostica. Insiste en que "hasta que no tengamos al 70 % de la población inmunizada, tenemos que seguir cumpliendo a rajatabla con las medidas de prevención, y aquí todavía tenemos un bajo porcentaje de inmunizados". También apunta a que la llegada de turistas extranjeros hará más necesario reforzar los controles.