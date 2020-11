El potaje de berros canario, protagonista del cupón de la ONCE

El potaje de berros, típico de la cocina de Canarias, protagoniza el cupón del sábado, 28 de noviembre, dentro de la serie ‘Platos de cuchara’. Cinco millones y medio de cupones difundirán esta receta de las Islas Afortunadas.

José Antonio López, delegado territorial de la ONCE en Canarias y Ciprián Rivas, Director General de Ordenación y Promoción Turística, han presentado este cupón. El acto contó con la presencia de Andrés Guillén, director de zona de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife.

El delegado territorial de la ONCE en Canarias menta la importancia que para la ONCE tiene contribuir a la difusión en este caso de la gastronomía canaria y lo que significa promocionar las islas en el territorio nacional y por otra parte Criprián agradece a la ONCE su implicación en un momento tan difícil como éste para promocionar el turismo en Canarias.

El potaje de berros es uno de los platos más destacados de la cocina de las Islas Canarias y tiene diversas variantes. Se prepara, principalmente, a base de berros frescos, papas y judías blancas.

RECETA

La noche anterior se dejan las judías de remojo. Al siguiente día se ponen al fuego con agua, se añaden los berros picados y piña en rodajas. Se guisa y se añaden las papas en trozos no muy pequeños, la cebolla, el pimiento y el tomate cortado. Al final se añaden los dientes de ajo majados o en láminas, junto con aceite, un poco de azafrán y sal. También se puede añadir carne de cerdo. Se suele tomar acompañado con un poco de queso, cebolla o gofio.

Con esta serie de cupones, titulada ‘Platos de cuchara’, y perteneciente a los sorteos de los sábados, la ONCE invita a conocer y degustar los guisos más típicos de las diferentes Comunidades Autónomas, en este caso de las Islas Canarias.

El objetivo es promocionar esos platos de la cocina tradicional que se comen con cuchara y que son apetecibles en cualquier época del año. Para ello ha contado con la colaboración de los Gobiernos autonómicos.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.