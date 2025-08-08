Polémica por la manifestación del taxi en Las Teresitas el sábado 23: “Nada justifica poner el peligro la seguridad de las personas”

Vuelve la polémica al sector del taxi en Santa Cruz de Tenerife. Y decimos vuelve, porque en las últimas semanas, el habitual distanciamiento del colectivo que ostenta la representación mayoritaria en la mesa del taxi, Élite Taxi Tenerife, con el Ayuntamiento, se había difuminado, con acuerdos que beneficiaban claramente a estos profesionales. Entre ellos, el de mejorar la parada de la Plaza de España tras la irrupción del carril bici o la organización del servicio para trabajar en los dos grandes festivales de música que se han celebrado este verano en el entorno del recinto portuario de la capital.

Sin embargo, el incumplimiento de lo pactado en el primer caso, juntos con otras cuestiones pendientes del pasado como el retraso en el rescate de licencias entre otros, o la verificación de las tarifas, ha llevado a Élite Taxi Tenerife a convocar una concentración, que de ser aprobada finalmente por la Subdelegación del Gobierno, va a generar un notable impacto en los usuarios de la playa de Las Teresitas en un sábado de agosto con los calores que estamos sufriendo. Hablamos de una marcha lenta durante dos horas, de 10 a 12 de la mañana, con taxis que circularían entre la entrada de San Andrés y la rotonda de acceso a la playa, junto al nuevo aparcamiento.

Una manifestación que, sin duda, bloqueará el acceso a la zona de baño más popular de la capital tinerfeña, y que vendrá a unirse al ya habitual colapso de tráfico que se produce los fines de semana durante el verano. Un colapso que cada año genera una importante polémica en la capital, y que ha llevado a realizar pruebas piloto de un carril bus, o a mejorar la señalización mediante paneles informativos sobre las plazas de aparcamiento disponibles en la salida de Santa Cruz.

Lo cierto es que el presidente de Élite Taxi, Miguel Ojeda, ha pedido perdón en Herrera en COPE Tenerife por adelantado a los usuarios de la playa. “Mil perdones, mil disculpas a toda la gente de San Andrés y a los usuarios de Tenerife” ha sido el mensaje del representante de los taxistas, que ha pedido comprensión al pueblo de Santa Cruz ante el problema que, afirma, padecer el sector. Ojeda, reconoce entenderse con el alcalde José Manuel Bermúdez, y con el concejal de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde Carlos Tarife, con los que ha mantenido el diálogo hasta la fecha, pero sitúa su dedo acusador sobre la concejala de Movilidad Evelyn Alonso, ya que, en su opinión, “sabotea el trabajo del sector del taxi, sabotea el trabajo de otros concejales y mantiene una actitud dictatorial”. Una circunstancia que le lleva a hablar de “desgobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz”.

Y claro, la respuesta, no ha tardado en llegar por parte del alcalde capitalino. En Herrera en COPE Tenerife, José Manuel Bermúdez ha sido tajante, afirmando que “nada justifica poner en riesgo la seguridad de las personas, que van a pasar con su familia un sábado a la playa, bloqueando su acceso”. El edil nacionalista manifiesta que “uno puede tener mil derechos a manifestarse, pero no se puede bloquear el único acceso que tiene la playa”.

Es una muy mala decisión, que la van a pagar también los clientes del servicio del taxi” José Manuel Bermúdez Alcalde de Santa Cruz

Bermúdez cree que “es una muy mala decisión, que la van a pagar también los clientes del servicio del taxi”, pero además se refirió a la falta de diálogo con la concejala Evelyn Alonso. “Las cuestiones personales deben estar al margen de los objetivos que uno tiene que conseguir”, apuntó, para añadir que “puedes no entenderte personalmente con alguien, pero hablamos de la institución, y este alcalde siempre ha estado dispuesto a sentarse para evitar una manifestación que va a generar un daño tremendo a la población”.

Y en ese sentido, el alcalde quiso aclarar igualmente que “aunque nosotros convoquemos una reunión a primera hora, a ellos les da igual”, por lo que concluyó que “yo más no puedo hacer, cuando quieren hacer una manifestación aunque haya espíritu de diálogo y ganas de resolver problemas, pues poco puedo hacer”.