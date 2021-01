Piden que se controle el acceso al Teide con las matrículas de los coches

El Cabildo de Tenerife ha abierto a primera hora de la tarde todos los accesos al Parque Nacional del Teide. La decisión se ha adoptado después de analizar el estado de las carreteras tras la nevada del fin de semana.

El Cabildo reabre todos los accesos al Teide Las autoridades piden responsabilidad y prudencia a la población Santa Cruz de Tenerife 11 ene 2021 - 13:15

Abiertos todos los accesos al @pnteide.



El Cabildo recuerda que Tenerife se encuentra en nivel de alerta 3 para contener la propagación de la COVID-19. Se deben evitar las aglomeraciones y se recomienda restringir la movilidad.



HILO ⬇️ pic.twitter.com/DGg9NDhfJq — Cabildo de Tenerife (@CabildoTenerife) January 11, 2021

Ante la previsible acumulación de vehículos en la cumbre en los próximos días, los expertos piden a las autoridades que se regule la entrada a las zonas altas cuando nieva para evitar que se registren colapsos de tráfico.

En este sentido, el especialista en seguridad vial y comunity manager de@TenerifeVial ha subrayado en COPE la necesidad de controlar la circulación con matrículas par e impar porque "se pueden atascar los carriles y no hay aparcamientos suficientes para la gran cantidad de gente que quiere disfrutar de la nieve. Además, no hay arcenes y la Guardia Civil no puede abarcar tantos kilómetros de vía".

En la misma línea se ha pronunciado el profesor de autoescuela, Armando Pérez, que recuerda que "las carreteras son pequeñas y es difícil estacionar, por eso, en estas ocasiones sería conveniente implantar un operativo de seguridad para que se suba por el norte y se baje por el sur", ha precisado.

Pérez también ha señalado que la adherencia es fundamental a la hora de conducir con nieve o hielo en la calzada. "Ponerse al volante de un coche en estas condiciones es extremadamente peligroso, sobre todo aquí, ya que nadie tiene cadenas. Debemos tener claro que es prácticamente imposible controlar un automóvil sobre placas de hielo si no se utilizan cadenas. Ni siquiera con neumáticos de invierno es recomendable, puesto que la eficacia es mínima y apenas se puede avanzar", ha concluido.