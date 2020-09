Piden que se prohíba el acceso a Anaga en vehículo privado

El presidente de la Fundación Telesforo Bravo - Juan Coello, Jaime Coello, ha pedido en Mediodía COPEque se prohíba el acceso al Parque Rural de Anaga en vehículo privado para evitar los colapsos de tráfico en las carreteras que discurren por este espacio natural protegido.

"El atasco que se produjo en la playa de Almáciga el pasado fin de semana no puede repetirse. Estamos hablando de un lugar con valores ambientales importantes que está muriendo de éxito ante la pasividad de las administraciones. Es un enclave al que acude mucha gente, con vías estrechas y playas no excesivamente grandes", ha explicado.

En esta línea, Coello ha subrayado que el Cabildo va a tener que plantearse ordenar la afluencia de personas a este espacio en determinados momentos, como los fines de semana o días festivos.

"La situación es demasiado complicada, llevamos tiempo denunciando que jóvenes y mayores se quedan a acampar en las playas, organizan barbacoas y fiestas, todo esto está prohibido por la Ley de Costas y, sin embargo, vemos una gran inacción por parte de las instituciones. Una vez más, se demuestra que hay un gran déficit de civismo y educación en la sociedad. Ahora que no hay turismo, somos los canarios los que vamos en masa a algunos parajes y hay que preguntarse ya cuánto puede aguantar nuestro territorio".

"Tendrá que pasar lo mismo que en la Punta de Teno. Se decidió regular la circulación en la zona, suprimiendo la entrada en coche, y ha sido una medida acertada. Lo que está claro es que los vecinos no aguantan más esta invasión, no pueden ir con tranquilidad a cultivar sus huertas, y la solución no pasa por más carreteras o aparcamientos", ha concluido.

Imágenes: Fundación Telesforo Bravo