Pedro Martín no cree que se paralicen las obras del Anillo Insular

Recientemente, se ha dado a conocer la anulación de la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma que daba la adjudicación del Anillo Insular de Tenerife a FCC, y que, ahora, vuelve a caer en manos de la primera Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por OHL.

Tras el cambio de adjudicatario, lo primero en lo que uno puede pensar es en la paralización de las obras del Anillo Insular, que afecta principalmente al tramo comprendido entre El Tanque y Santiago del Teide. Sin embargo, el senador por la isla de Tenerife, Pedro Martín, y expresidente del Cabildo, opina que no se debería dar esa situación. "Ya veremos, pero creo que el interés general debe prevalecer... no me consta que en la decisión que se ha tomado se vaya a avanzar en esta línea", refiriéndose a la paralización de los trabajos y descartando que un recurso pudiera provocar la paralización de la misma.

"El Anillo Insular podría estar finalizado a finales de este año"

El senador se muestra optimista y avisa de que si el Gobierno de Canarias y el Cabildo le ponen ganas, el tramo podría estar acabado como muy pronto a finales de 2024, o a principios de 2025. "No va a resolver todos los problemas de tráfico que tenemos, pero va a mejorar muchísimo las conexiones en Tenerife y estoy convencido de que ahora hay que darle un impulso para acabar la obra cuanto antes"





Otras obras importantes corren el riesgo de perder su financiación

Preguntado por otros proyectos primordiales para la isla que podrían perder la financiación de obras del convenio de carreteras con el Estado, afirma que se debe a que no salen a licitación y que afectaría a la variante de La Laguna en el norte, y al tramo comprendido entre Adeje y Las Américas. En ambos casos, con informes de impacto medioambiental elaborados, y que en el caso no avanzar pronto, podría llegar la fecha tope marcada el 15 de enero de 2025, día en el que desaparecerá la posibilidad de invertir más de 100 millones de euros.