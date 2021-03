La operaciones se centrarán temporalmente en pacientes urgentes, oncológicos y críticos

El director médico del Hospital Nuestra Señora de Candelaria, Roberto Gómez, ha manifestado que no es cierto que haya una orden de dar prioridad en los hospitales solo a urgencias, cánceres y casos de COVID. No obstante, ha reconocido que “ha habido una reestructuración del parte quirúrgico pero no tiene que ver con el resto de la actividad y se sigue trabajando con normalidad”.

En este sentido, ha explicado que esta época del año presenta una carga asistencial importante, con más ingresos durante el invierno, a la que hay que añadir la presencia del COVID que “no termina de bajar”.

Según Gómez, ante este volumen de trabajo han decidido optimizar los quirófanos y llevar a cabo reajustes en la actividad quirúrgica.

Gómez ha explicado en La Mañana de Cope Tenerife que con el período de Semana Santa son numerosos los profesionales que han pedido días de descanso y esto formaría parte de una “decisión estratégica puntual” en la que se “ha decidido centrar en ese parte de urgentes, oncológicos y críticos pero el resto de la actividad es normal”.

En esta línea, ha detallado que las declaraciones de Rodrigo Martín, presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, son probablemente fruto de “un malentendido” debido a que se le ha informado de los cambios del parte quirúrgico y ha pensado que afectaba a todos los procesos del hospital.

De hecho, ha recalcado que intentan cumplir con la propuesta del Servicio Canario de la Salud para aumentar la actividad y reducir las listas de espera.

“A la vuelta vamos a intentar aumentar la actividad en todos los niveles”, ha subrayado.

En otro orden de asuntos, el director médico del Hospital de la Candelaria ha contado que tienen más carga asistencial pero que cuentan con el plan de contingencia para asumir una cuarta ola de la pandemia COVID-19.

“Estamos con niveles de ocupación altos en UCI pero podemos aceptar un nivel de actividad normal”. Esto es debido a que hay otros servicios que dan apoyo y pueden absorber pacientes, y sequir ingresando en UCI, ha matizado.

Por otro lado, Roberto Gómez ha dicho que al reducir los ingresos programados cuentan con más camas en planta para aliviar la presión en urgencias.