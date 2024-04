Moisés Simancas (ULL): “Si no nos ponemos las pilas, seguiremos en un proceso de cabreo social"

Las manifestaciones del pasado 20 de abril contra el modelo turístico de Canarias forman parte de “un proceso de cabreo social” que irá en aumento si las instituciones no toman medidas para mejorar la calidad de vida en el archipiélago. Es lo que opina Moisés Simancas, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, uno de los principales investigadores de la realidad social de las islas.

Simancas, que ha comparecido esta semana en la Comisión de Reto demográfico y equilibrio poblacional del Parlamento de Canarias, considera que las protestas en la calle deben ir acompañadas de una “reflexión seria y rigurosa”. “Plantearnos un cambio de modelo es muy complicado, sobre todo a corto y medio plazo, y tenemos que reivindicarnos como potencia europea en el turismo, no solo para la economía, sino para toda la sociedad”, ha analizado en Herrera en COPE Canarias.

A su juicio, ese cabreo social seguirá “si no nos ponemos las pilas”, pero cree que el foco no debe ponerse únicamente en la gestión turística: “Lo que cabrea son los servicios, las listas de espera eternas, las carreteras saturadas. No se trata de incorporar más infraestructuras, sino de cómo gestionarlas”. Pone como ejemplo los desplazamientos entre el área metropolitana de Tenerife y el sur de la isla, donde sigue sin apostarse por un “uso colectivo de los servicios”.

Para Simancas, hay que “replantear algunos problemas del modelo turístico, pero también del modelo socioeconómico de Canarias”. ¿Cómo? Teniendo visión a largo plazo y “resolver los problemas cotidianos”. El catedrático de la ULL explica que un desarrollo sostenible pasa por aglutinar tres elementos: “Un equilibrio entre unas dimensiones ambiental, social y económica; la participación de la sociedad para la toma de decisiones; y la definición de los límites”.

No vienen más turistas, pero "están por todas partes"

Moisés Simancas cree que el número de turistas que visitan Canarias no seguirá aumentando y que este 2023 llegaron prácticamente los mismos que en 2016. “No hemos aumentado el número de personas, pero sí las plazas alojativas”, cuya responsabilidad viene por el auge del alquiler vacacional, que “sí puede ser uno de los grandes problemas de la masificación”.

Y si no vienen más turistas, ¿qué está pasando? Pues que “antes se quedaban en las áreas turísticas del litoral, que solo suponen el 2 % del territorio, pero ahora se han desperdigado las plazas alojativas y nos encontramos turistas por todas partes, además de que consumen nuestra gastronomía y practican deporte, algo que es genial”.