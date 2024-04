El ecólogo Antonio Machado, sobre el modelo turístico: “La fealdad se está extendiendo en Canarias"

El debate sobre el modelo turístico de Canarias sigue en la boca de gran parte de la sociedad a raíz de las masivas movilizaciones del 20 de abril. Número de visitantes, falta de vivienda, sobrepoblación, redistribución de la riqueza... son muchos los temas que están en el candelero.

El profesor de Ecología de la Universidad de La Laguna Antonio Machado está muy preocupado con lo que considera una progresiva degradación del turismo que reciben las islas, algo que, según advierte, lleva pasando desde hace décadas.

El que fuera biólogo del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza y director conservador del Parque Nacional del Teide, que rechaza cobrar por el mero acceso a los espacios naturales protegidos, cree que “la calidad ambiental ha caído” en el archipiélago, pero no así el número de turistas; al revés, se ha incrementado.

“En 1990 analicé las circunstancias cuando éramos un millón de habitantes. Pensé que la pérdida de calidad del medio ambiente iba a producir una bajada del número de turistas, pero me equivoqué; lo que cayó fue la calidad de turista”, ha relatado en Herrera en COPE Canarias. Machado ha advertido de que “fuera de Canarias hay suficientes turistas para llenar varios archipiélagos que admiten un medio ambiente horrendo, solo quieren salir de su país y hacer el indio, y eso aquí se lo ofrece la industria turística; no les preocupa el medio ambiente, muchos llegan y ni saben dónde está Canarias en el mapa”.

"Parecemos el tercer mundo"

El ecólogo tinerfeño ha sido tajante al referirse al futuro de Canarias: “En 1990 me preguntaron cómo lo veía y dije que mis hijos iban a vivir en un sitio más feo, y lo mismo diría hoy”. A su juicio, “la fealdad se está extendiendo”. “En los años 90 iba a playa San Juan de noche porque no quería ver el espectáculo de las torres de construcción en Las Américas, desbaratando el territorio; me deprimía. Hoy no hay torres, pero según bajo al Sur voy viendo letreros y más letreros de publicidad y, encima, en idiomas extranjeros”. Para Antonio Machado, “parecemos el tercer mundo y lo somos porque nos vendemos; es una especie de prostitución extraña”.