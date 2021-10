40 minutos desde El Sauzal a Guamasa: "Las colas te quitan horas de vida, es tremendo"

El final del verano, el regreso de las clases y la reincorporación paulatina a los puestos de trabajo de forma presencial ha traído la vuelta de las colas a la autopista del Norte de Tenerife, la TF-5.

La masificación de vehículos en la carretera se ha intensificado en octubre, con conductores que comienzan a sufrir las retenciones desde las 6 de la mañana a la altura de La Orotava.

Este miércoles, un accidente a primera hora de la mañana cerca de Los Rodeos ha generado un monumental atasco que ha durado hasta pasadas las 9:30. Uno de los conductores que lo ha sufrido ha sido Pedro, que ha tardado 40 minutos en recorrer la distancia que separa El Sauzal de Guamasa, un trayecto que por norma general apenas supone 5 minutos de desplazamiento.

"Es tremendo, pasa todos los días y, por más que te levantes más temprano, siempre pasa algún problema, sea un accidente o un atasco", ha lamentado en los micrófonos de COPE Canarias. "El problema es la cantidad de coches que se mueven desde el Norte todas las mañanas; la gente empieza a buscar salidas por la carretera general o por Agua García y se colapsan luego las entradas a la autopista", ha añadido.

Para Pedro, las colas le pasan factura a su salud: "Son problemas de estómago y psicológicos. Estás tenso todo el día porque no sabes a qué hora vas a llegar al trabajo, al igual que cuando sales para comer y tienes que regresar por la tarde. No descansas y no tienes vida", relata, asegurando que pasa cada día entre dos horas y dos horas y media en la autopista".