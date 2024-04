Las manifestaciones que tuvieron lugar el pasado sábado en las 8 islas, siguen teniendo impacto y generando debate no solo, en Canarias, sino en también en países como el Reino Unido o Alemania, que pasan por ser los principales mercados emisores de nuestro archipiélago.

Los principales diarios británicos y germanos han dedicado espacios incluso en sus portadas a este asunto, y en los últimos días, se han hecho virales igualmente vídeos de algunos debates en canales de televisión, en los que se ha llegado a plantear si es seguro venir de vacaciones a Canarias. Uno de esos programas es el popular 'Good Morning Britain', con gran audiencia cada mañana en la cadena privada inglesa ITV, y en el que un activista del colectivo Salvar La Tejita, Brian Harrison, explicó al público británico cuál es la situación actual en las islas en referencia al turismo, dejando muy claro, que “en ningún caso, hay hostilidad hacia el turismo que nos visita”

Este británico, casi tinerfeño ya (lleva residiendo en Tenerife desde 1991) nos ha explicado hoy en Herrera en COPE Tenerife, la percepción que, en su país de origen, tienen de todo lo que está pasando en Canarias. Sus 33 años de presencia entre nosotros, le dan una especial visión del asunto y especialmente de la repercusión en su país, por lo que empieza confesando que “el problema, es que el británico medio se fía demasiado de los titulares sensacionalistas de los tabloides, y muchos no leen la letra pequeña de la información”. Y la realidad es que “algunos de estos medios han dicho que los británicos no son bien recibidos y claro, se lo acaban creyendo cuando no es cierto”.

Por tanto, Harrison mantiene que las noticias aparecidas en los últimos días en los medios británicos pueden frenar la llegada de turistas de esta nacionalidad, aunque no solo por un mensaje de turismofobia, sino por “vergüenza, porque no quieres ser parte del problema y frustrar más al pueblo de Canarias”. Mucha gente dice, “preferimos dar una pausa hasta que se arregle el problema, y el pueblo canario tenga unas condiciones más favorables”.

"Yo voy a vivir y morir aquí, porque siempre me han tratado muy bien"

El activista del colectivo 'Salvar la Tejita' relató que ha pasado varios días con dos corresponsales de la cadena británica ITV que han realizado varios reportajes en la isla, “y lo que más les impresionó fueron las chabolas y las cuevas donde vive gente, que para ellos fue un baño de realidad”. La situación llegó hasta tal punto que, “esto les hizo cambiar el rumbo de sus reportajes, fue un cambio de 180 grados”, ya que, “ellos pensaban que la isla estaba llena de grafitis con mensajes de 'tourist go home' y se dieron cuenta de que había bastante pocos.

Por último, Harrison envió este mensaje a sus compatriotas: “Yo voy a vivir y morir aquí, porque siempre me han tratado muy bien, y mi mensaje es que lean y contrasten la información, porque los canarios no están en contra del turismo, y la gente no debe cancelar ni preocuparse por su seguridad en las vacaciones”.