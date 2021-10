La mascarilla en el recreo genera debate: los colegios de Tenerife quieren mantenerla

Las mascarillas no son obligatorias desde hoy en los recreos de los colegios de la Comunidad de Madrid si se puede respetar la distancia de 1,5 metros, tal y como marca la legislación.

La medida también se ha flexibilizado en los últimos días en otras regiones como Cataluña o Asturias.

En Canarias, por ahora, se sigue el dictado de las autoridades competentes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado que la eliminación de este elemento de protección en los centros educativos en el conjunto del país deberá ser un acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud al que se llegue por consenso. "Debemos ir de la mano y juntos, pues eso nos permite avanzar mucho más y mantener a raya al virus", ha señalado.

En esta misma línea se han manifestado en nuestros micrófonos los colectivos de padres y madres y el profesorado del archipiélago.

El presidente de la Federación Insular Tinerfeña de Padres y Madres de Alumnos (FITAPA), José Manuel Delgado, ha asegurado en COPE que, a su juicio, es preciso continuar con las restricciones actuales.

"No se debe bajar la guardia, por eso, los niños tienen que seguir usando la mascarilla, como marcan los protocolos. Me parece demasiado imprudente y prematuro que se hable en este momento de la retirada, ya que está en riesgo la salud de nuestros hijos", ha afirmado.

El presidente del sindicato ANPE, Pedro Crespo, por su parte, ha querido destacar que los planteamientos del personal docente siempre han pasado por el cumplimiento escrupuloso de la normativa.

"Queremos que no se juegue con las leyes por puro interés político. Hay que mantener 1,5 metros de distancia en exterior y eso no se puede conseguir sin mascarilla. Salvo excepciones, en colegios con poco alumnado, esto es muy complejo porque la hora del patio es para socializar, jugar y tocar. No podemos decir a los alumnos que salgan, pero que se queden alejados todo el tiempo", ha indicado en COPE.