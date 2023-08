Marlaska: "Todos los medios están en el incendio, que seguro estará controlado en días"

El ministro en funciones de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmado este sábado que tiene la convicción de que en el incendio de Tenerife se están utilizando "todos los medios materiales" posibles y está razonablemente seguro de que será controlado en los próximos días.



Tras visitar el Puesto de Mando Avanzado en Arafo junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro en funciones de Turismo, Héctor Gómez, el titular de Interior ha precisado "que hace décadas que no se recordaba algo parecido" en cuanto a la magnitud del fuego que devasta los montes desde el pasado martes.



Grande Marlaska ha subrayado que pese a la gravedad del fuego está funcionando desde su inicio, el pasado día 15, la coordinación entre todas las administraciones y ha subrayado que hay 13 medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica y se incorporarán dos nuevos aviones anfibios Foca, con lo que serán cinco en total.



También trabajan en la lucha contra las llamas dos aviones de carga en tierra, tres brigadas de refuerzo en incendios forestales con más de 70 miembros, 206 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y 46 vehículos y más de 200 miembros de la Guardia Civil.



El ministro también ha elogiado el trabajo de los cuerpos de seguridad autonómicos y locales para, entre todos, "defender los intereses personales" y el patrimonio natural de una isla que cuenta con un pinar de gran valor ecológico.



"Estamos trabajando con todos los medios desde el minuto uno", ha incidido el responsable de Interior, para quien la situación más preocupante radica ahora en el Valle de La Orotava, donde se lucha "de forma decidida" y se han evacuado unas 4.000 personas durante la madrugada, cifra que previsiblemente aumentará a lo largo de esta jornada.



Las previsiones meteorológicas no son positivas pero se trabaja sin descanso en unas condiciones "complejas" con temperaturas que pueden llegar hoy en la zona a los 34 grados y una humedad relativa del 20 por ciento.



Por ello hay que ser "cautos" porque "dependemos de muchos factores", ha proseguido Fernando Grande Marlaska, quien no obstante ha mostrado su convicción de que con todos los medios actuando y si se anticipan los vientos alisios previstos para el miércoles, que traerán humedad, se puede estar "razonablemente seguros de que en los próximos días se tendrá el incendio controlado".



Asimismo el ministro ha descartado que se incremente el nivel 2 fijado para el incendio, por el que la dirección de los trabajos de extinción corresponde a la Comunidad Autónoma, y que a su juicio es "perfecto".



En cuanto al posible origen del incendio, el ministro ha afirmado que desde el primer momento los investigadores de la Guardia Civil trabajan para esclarecer el desencadenante del fuego pero ahora "todos estamos especialmente ocupados en parar" las llamas y proteger las propiedades y el medio natural.



"Todos los medios están a disposición de esta gravísima emergencia que estamos enfrentando y que necesariamente dejará daños importantes", ha resumido el ministro de Interior.

#IFArafoCandelaria#IFTenerife



El dispositivo aéreo continúa realizando descargas de agua, más de 1.700 desde que comenzó el incendio



??Helicóptero del #GES en la zona de Pico Cho Marcial, en Güímar, esta mañana. pic.twitter.com/Lqkr1oIqZJ — 1-1-2 Canarias (@112canarias) August 19, 2023