Manuel Domínguez cree que Clavijo pactará con el PSOE en mayo si le dan los números

El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, ha reprochado a Coalición Canaria que se muestre abierta a pactar con el PSOE con tal de regresar al Gobierno autonómico tras las elecciones de mayo de 2023.

Así lo ha puesto de manifiesto durante una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias. Domínguez ha asegurado que no tiene "la menor duda de que, si tienen la posibilidad de pactar con el PSOE, lo harían, porque es lo que han dicho", en referencia a unas declaraciones del secretario general de CC, Fernando Clavijo, en este mismo programa. "Da mucho que pensar y, personalmente, me llamó la atención, porque ni siquiera habló de proyectos o ideas; parece que con tal de estar en el Gobierno les da lo mismo con quién pactar", ha añadido.

Las palabras de Clavijo hacían referencia a que "dormiría igual de tranquilo" en un Gobierno con Ángel Víctor Torres o con Manuel Domínguez, abriéndose a pactos con los dos principales partidos a nivel nacional, pero rechazando llegar a acuerdos con Vox o con Podemos.

El líder y candidato del PP ha subrayado que su partido "no ha venido a gobernar a cualquier precio", sino que sentarán "con quien se acerque a nuestro programa, y llegaremos solo a pactos serios; de lo contrario, no estaremos en el Gobierno". "No venimos a firmar un cheque en blanco, no somos muleta ni bisagra de nadie; los canarios necesitan un cambio y en ese cambio tenemos que estar, pero a mí no me han elegido para hacer más de lo mismo", ha insistido.

Manuel Domínguez ha reconocido que, desde que llegó a la Presidencia del PP, siente que está "en un examen constante", pero no está "nada preocupado" y cree que "el tiempo va a en favor de demostrar quién soy", ha dicho en referencia a los recelos desde Gran Canaria por ser la isla con mayor peso del partido y ser él de Tenerife. No obstante, ha asegurado que en esa isla no se ha encontrado "todavía con ningún tipo de obstáculo".