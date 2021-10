Luis Yeray Gutiérrez habla claro: “No voy a permitir que se hable de inseguridad o de brutalidad en La Laguna”

El Ayuntamiento de La Laguna ya se ha puesto manos a la obra, tras los disturbios con peleas y lanzamiento de objetos ocurridos en la madrugada del pasado sábado en la zona del cuadrilátero. El alcalde Luis Yeray Gutiérrez ha anunciado hoy en La Mañana de COPE Tenerife que ya ha solicitado una “reunión bilateral” con la subdelegación del Gobierno, para pedir un refuerzo policial, y además cree que es necesario la colaboración del Gobierno de Canarias.

Gutiérrez apuntó que ha solicitado al Subdelegado del Gobierno “una mayor implicación” y la respuesta fue la de “aceptar la reunión y poner mayor número de efectivos en el municipio, con refuerzos en el horario nocturno en la zona del cuadrilátero”, porque “de manera participativa hay que solucionar una situación que me abochorna como alcalde”.

El edil lagunero fue un paso más allá afirmar que “no voy a permitir que se diga que La Laguna es una villa de inseguridad o brutalidad”, añadiendo que “tenemos una aglomeración de jóvenes y no tan jóvenes que está suponiendo una alteración del orden y por supuesto tenemos que tomar todas las medidas que estén en nuestras manos, aunque somos conscientes que esto no se va a solucionar de un día para otro”.

Más allá del necesario refuerzo de la policía nacional, una de las claves, reside en la ausencia de efectivos de la policía local en horario nocturno, ya que tal y como reconoció en COPE Canarias el portavoz de ASIPAL Ismael Lugo, el conflicto laboral que mantienen los sindicatos por la retribución de las horas extras, está propiciando esa falta de policías para controlar la situación.

En ese contexto Luis Yeray Gutiérrez fue muy claro: “No voy a dejarme chantajear por nadie, no acepto chantajes de nadie”, afirmó el alcalde, agregando que “flaco favor le está haciendo con estas manifestaciones al municipio de La Laguna. Yo tengo la mano tendida como siempre para continuar las negociaciones, siendo siempre respetuosos”.

En cualquier caso, sí quiso dejar claro que “vamos a aumentar otras acciones, como cerrar los parques donde se inicia a las 5 o las 6 de la tarde el botellón, y aumentaremos la presencia con la policía nacional, además de acciones de carácter preventivo con Metropolitano porque sabemos que algunos empiezan el botellón desde el tranvía”.