Los vecinos del Puertito de Adeje afirman “no tener ningún problema” con el proyecto “Cuna del Alma”

La construcción del proyecto turístico “Cuna del Alma” sigue generando polémica en la isla de Tenerife. Se trata de un complejo con numerosas villas de lujo en la zona del Puertito de Armeñime, que irían acompañadas de piscinas, beach club y spa. En total, supondría una inversión de 350 millones de euros en el municipio de Adeje, inversión que podría estar en peligro por la fuerte contestación social que ha recibido el proyecto por parte fundamentalmente de los colectivos ecologistas.

Si ayer fue el portavoz del colectivo Salvar la Tejita Daniel Duque, el que manifestó “que tiene toda la pinta que se han saltado algún informe medioambiental y vamos a demostrar que se han saltado las leyes medioambientales”, hoy se ha expresado en la línea contraria la presidenta de la Asociación de Vecinos del Puertito de Adeje, Mari Luz Galindo.

En declaraciones a La Mañana de COPE Tenerife, Galindo ha querido dejar claro que los habitantes de la zona “están muy tranquilos”, afirmando que “no tenemos ningún problema con este proyecto, muestras se respete nuestras casas”.

En la actualidad hay 22 viviendas y un negocio de restauración que según ha confirmado el Ayuntamiento a los vecinos, no se verían afectadas por este complejo turístico. Así lo desveló la representante vecinal, que relató que “el Ayuntamiento nos enseñó el proyecto, y todo lo que se va a hacer y estamos convencidos que se va a hacer una cosa bonita, y que no afecta a la playa ni a nuestras casas”

Mary Luz Galindo explicó que “el alcalde vino y nos lo explicó todo, y nos aseguró que que el proyecto ha pasado todos los filtros y está todo en orden”, añadiendo que “esta empresa tiene todos sus permisos para esos terrenos y eso no va afectar a la playa”.

Cuestionada sobre la postura de los colectivos ecologistas, la presidenta de la Asociación de Vecinos se mostró muy crítica: “Se hizo una asamblea abajo y mucha de la gente que fue no sabía ni donde estaba el puertito” apuntó, para añadir “¿Por qué los ecologistas no han venido cuando de ha limpiado la playa y el entorno? Tanto que respetan el medio ambiente y quieren a esta isla y luego no vienen por aquí”.