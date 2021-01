Los sanitarios advierten: "Hay muchos jóvenes con coronavirus en los hospitales de Tenerife"

Los tinerfeños continúan conmocionados por el fallecimiento por coronavirus de una joven de 21 años y sin patologías previas en la isla. Según ha comunicado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, la mujer contrajo la enfermedad a partir de un brote familiar.

El secretario general del Sindicato Médico, Levy Cabrera, ha apelado en COPE a la responsabilidad de la población, recordando que el virus puede afectar a personas de cualquier edad. "Cualquiera de nosotros puede infectarse gravemente, incluso los niños y los jóvenes. Debemos tener muy presente que las muertes normalmente se están produciendo por la vasculitis que se crea en el sistema cardiovascular de los pacientes", ha explicado.

En esta línea, ha subrayado que la media de edad de los ingresados en UCI en los hospitales de Tenerife ha ido descendiendo gradualmente desde el inicio de la pandemia. "Se están registrando ingresos de mucha gente menor de 40 años con síntomas vasculares y pulmonares, por eso, hacemos un llamamiento a la prudencia. En las actuales circunstancias, no podemos bajar la guardia y sentir que no somos vulnerables porque estamos sanos", ha aseverado.

En este mismo sentido, ha pedido que se eviten las aglomeraciones a la hora de realizar las últimas compras de Reyes. "Tenemos que prevenir los riesgos y entender que participar en esas grandes concentraciones de personas es totalmente contraproducente en este momento", ha afirmado.

Levy Cabrera no esconde que los profesionales sanitarios están preocupados por el rebrote que puede producirse en el archipiélago a mediados del mes de enero. "Los mensajes no acaban de calar en la ciudadanía, y no podemos olvidar que el aumento de las hospitalizaciones tensiona el sistema y puede llegar a colapsar", ha concluido.