Los profesores siguen esperando por la Consejería para la vuelta de alumnos a las aulas

Los maestros y profesores siguen todavía a la espera del borrador de la orden de la Consejería de Educación para conocer cómo podrá ser la vuelta a la aulas el próximo lunes de aquellos alumnos que lo necesiten. El titular provisional del área, José Antonio Valbuena, explicaba este miércoles en el Parlamento de Canarias que la asistencia será "voluntaria" de aquellos escolares que necesitan un refuerzo para terminar su etapa educativa: 6º de Primaria, 4º de la ESO o 2º de Bachillerato.

No obstante, desde ANPE precisan que no podrán acudir todos los alumnos que quieran, sino "los que puedan" en función de las posibilidades de cada centro y de los docentes. El presidente del sindicado mayoritario de enseñanza, Pedro Crespo, ha señalado este jueves en COPE Canarias que al consejero de Educación "le faltó concretar ese matiz", porque los profesores "no estamos preparados" ante una hipótetica asitencia de todos los alumnos de esos cursos de final de etapa.

ANPE ha pedido a Valbuena la reunión inmediata de la mesa sectorial de Educación y conocer el borrador de la orden para saber "qué peticiones nos aceptaron". La situación es urgente porque apenas quedan cuatro días para el 1 de junio, con un fin de semana por medio. Pedro Crespo reconoce que es "un poco difícil que dé tiempo" a prepararlo todo para el lunes, aunque valoran las palabras del consejero en las que afirmaba que la responsabilidad sobre las garantías sanitarias de los centros iba a recaer en el Gobierno y nunca sobre los docentes. Precisamente, los sindicatos llevan semanas pidiendo que esas garantías estén avaladas por los técnicos de prevención de riesgos laborales.

MAYOR PREOCUPACIÓN PARA SEPTIEMBRE

Más allá de lo que pase antes del verano, la gran preocupación de ANPE es saber cómo se podrá afrontar el inicio del nuevo curso en septiembre. Pedro Crespo recuerda que en ese caso la asistencia sí es obligatoria, "pero habrá que ver en qué modalidad" para que no coincidan todos los alumnos al mismo tiempo.

Entre las medidas que se barajan es la reducción del ratio de escolares por aula, lo que conllevaría a contratar más docentes y a reorganizar los edificios. "Hay centros donde eso es inasumible y habría que contar incluso con centros de Secundaria para dar clase de Primaria, tendremos que hacer toda una ingeniería para afrontarlo y por eso tenemos que ponernos a trabajar ya", ha subrayado.