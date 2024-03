Los hoteleros, sorprendidos por el absentismo y la falta de trabajadores: "Hay que estudiarlo"

Los hoteleros temen por el futuro del sector si persisten los problemas para encontrar trabajadores. En la que llevan años insistiendo y que, lejos de solucionarse, parece que empeora.

Así lo pone de manifiesto el CEO de Spring Hoteles, Miguel Villarroya, que no se explica cómo con 196.000 parados en Canarias s(según la última Encuesta de Población Activa) no hay personal dispuesto a trabajar en el sector servicios a pesar de las buenas condiciones laborales. “En 2013, con la crisis, estábamos todos preocupados porque no encontrábamos trabajo, y ahora no encontramos quien quiera trabajar; es un problema grave para los próximos años, la escasez o la falta de interés por trabajar en el sector servicios”, indica, añadiendo que “poco podemos hacer en Europa, donde hemos perdido la guerra industrial y tecnológica, y solo nos queda el turismo”.

En una entrevista en Herrera en COPE Canarias, Villarroya ha puesto el foco en la relación entre falta de trabajadores y el alto índice de absentismo. Ha recordado los datos de un reciente informe de la mutua Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que apunta a un incremento del 67 % en las bajas laborales gestionadas por las mutuas respecto a 2013 y un 138 % en las gestionadas por el INSS.

Son datos a nivel nacional, pero Canarias figura a la cabeza. Si en España cada trabajador estuvo enfermo una media de 22 días al año, en el archipiélago subió a 32. “Habría que estudiar en profundidad por qué está pasando este fenómeno, y eso es solo lo que ataña a las bajas justificadas, las de incapacidad temporal”, precisa.

Y es que otra cosa es el absentismo laboral no justificado: “En los hoteles grandes nos podemos resentir si faltan dos o tres personas, pero en un bar pequeño falla una y estás frito, y el problema es que no avisan”, explica.

Buenas previsiones hoteleras

A pesar de todo, las perspectivas turísticas para los próximos meses de 2024 son muy buenas para el sector. En el hotel Bitácora, en playa de Las Américas, prevén un año igual de bien que 2023. “Estamos a tope, es verdad que históricamente el invierno ha sido una época muy buena, pero a raíz de la pandemia los datos están siendo mejores”, señala Miguel Villarroya.

Ahora, para Semana Santa, tendrán prácticamente lleno el hotel, prevaleciendo un cliente británico familiar por las vacaciones de dos semanas que tienen los escolares en Reino Unido: “Pasaremos de una ocupación de las habitaciones de 2,3 a casi 3”.