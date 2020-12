Los Hermanos de Belén de La Laguna lanzan un grito de auxilio

Las consecuencias derivadas del COVID trascienden el ámbito médico. Una de ellas es la reducción en la celebración de los actos dedicadas a la recaudación de alimentos o fondos para las instituciones de caridad. Una de las organizaciones que peor lo están pasando son los Hermanos de la Orden de Belén, en San Cristóbal de La Laguna. El director del centro que tiene la orden en la ciudad de Aguere, Fray Horacio de la Santa Cruz, pasaba por los micrófonos de COPE Tenerife, y daba un dato de matemáticas básicas, “gastan más dinero del que ingresan”.

Explica el responsable que una vez que abandonaron el centro de La Laguna, notaron un descenso en las aportaciones de muchas personas que por su situación se podían acercar a colaborar. En estos momentos una veintena de personas, están atendidas por cuatro frailes.

"PEDIMOS A QUIEN PUEDA ALGO DE CARNE, POLLO Y PESCADO"

En la actualidad una vez que parece que se ha pasado lo peor de la pandemia, y con unas fiestas navideñas a las puertas, son muchos los que no van a poder celebrarlo, al menos no como otros años. Horacio indica que el hecho de no poder organizar colectas en colegios como en ocasiones anteriores, les ha provocado que tengan que gastar más en carnes, pollo y pescados, para “poder cumplir con la normativa que Sanidad les exige en cuanto a los menús de los que están con nosotros”.

Es por ello que el responsable del centro, una orden reinstaurada hace 38 años, hace una petición de solidaridad al pueblo canario, para que si es posible les acerquen o llamen para colaborar con estos productos. Para facilitar estas 922.26.40.05 (por las mañanas ) o al 678.02.47.67 en cualquier momento del día.