Los estudiantes canarios se adaptan a la 'nueva normalidad'

Los peores pronósticos no se han cumplido y el curso escolar 2020- 2021 ha arrancado sin incidencias reseñables en los centros educativos del archipiélago .

El presidente del sindicato ANPE, Pedro Crespo, ha hecho un balance positivo del inicio de la actividad lectiva en los colegios e institutos cuando ya se ha cumplido un mes de la vuelta a las aulas. “Considerando las dificultades con las que comenzábamos, el análisis es favorable por el ingente trabajo del profesorado y de los equipos directivos tanto para la preparación de las clases como el desarrollo de las mismas. Aunque ha habido positivos y estamos a expensas de la evolución general de la pandemia, se ha demostrado que los protocolos han funcionado, ya que los casos que han ido surgiendo se han podido abordar con efectividad desde un primer momento”, ha explicado a COPE.

El representante sindical también ha señalado que hay cuestiones que la Consejería de Educación no ha querido o no ha sabido resolver. ”Por parte de la administración, intentando entender los problemas que puede haber, sí que creemos que hay algunas deficiencias que están afectando al día a día de los centros. Concretamente, la no consideración de las adaptaciones al puesto de trabajo del personal especialmente sensible o la prórroga de los nombramientos de docentes que se han contratado hasta el 31 de diciembre. Otro asunto importante es el de las partidas presupuestarias para ejecutar las medidas de seguridad e higiene, puesto que este dinero ha llegado bastante tarde y es claramente insuficiente”, ha aseverado.

Pedro Crespo no se olvida del comportamiento ejemplar del alumnado de las islas que ha sabido adaptarse a las normas que impone la ‘nueva normalidad’ del coronavirus. “Los niños de infantil y primaria cumplen escrupulosamente con el uso de la mascarilla y mantienen el distanciamiento. A los adolescentes es a los que todavía les cuesta un poco más asumir los cambios que nos ha traído la pandemia”, ha subrayado.

Por último, el presidente de ANPE ha querido enviar un mensaje a los padres y madres que continúan concentrándose a las puertas de los recintos educativos. “Los adultos tienen que entender que no pueden hacer corrillos a la salida de los colegios. Es fundamental que respeten esto porque toda la tarea que hacemos con los grupos burbuja se puede ir al traste por la irresponsabilidad de unos pocos”, ha zanjado.

IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LAS AULAS

El Gobierno regional ha cerrado un total de 79 grupos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato por detectarse algún positivo en COVID-19 entre el alumando y/o profesorado.

Esto supone el 0,4 % del total de grupos, superan los 17.000 en todo el archipiélago según los datos actualizados de centros públicos, concertados y privados.

Los casos de profesoras y profesores con positivo alcanzan los 34, de más de 30.000 docentes; y los de alumnos y alumnas suman 216, de más de 324.000 escolarizados en Canarias.