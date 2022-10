Lluvias débiles en Canarias por el descuelgue de una DANA

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, David Suárez, ha explicado en COPE que el descuelgue de una DANA desde el Golfo de Cádiz dejará precipitaciones en los próximos días en el archipiélago.

"Esta estructura se situará a partir de mañana al nordeste y estará más cerca de nosotros entre el viernes y el sábado, que es cuando las lluvias pueden ser más intensas, pero hasta ese momento serán débiles a moderadas, sobre todo en las fachadas norte de las islas de mayor relieve", ha subrayado.

En cualquier caso, David Suárez ha dejado claro que no se prevén lluvias fuertes. "Solo nos afectaría la parte posterior de esta DANA, que no es la más activa, y ya veremos si hay que activar algún aviso, pero ahora no se ven"

El delegado de la Aemet también ha querido puntualizar que estos fenómenos meteorológicos no siempre dejan un registro importante de precipitaciones.

"Una DANA por sí sola no tiene un gran impacto si no va a acompañada de una configuración determinada. Hablamos de una depresión aislada en altura, pero la inestabilidad no suele afectarnos si tenemos cerca un anticlón potente, por eso, en muchas ocasiones vienen sin lluvia", ha precisado.

Por último, David Suárez ha destacado que la circulación atmosférica se encuentra muy activa en esta época del año, con varios descuelgues de vaguadas, que pueden evolucionar a borrascas en función del chorro polar.