La imagen de un carrito de supermercado en el Teide indigna a Tenerife

La polémica sobre la necesidad de incrementar los controles en el Teide ha vuelto al primer plano de la actualidad después de que este sábado se difundiera en las redes sociales la imagen de un carrito de supermercado abandonado en las cumbres nevadas de la isla.

El entrenador tinerfeño, Isaac Rojas, ha denunciado en su cuenta de Facebook que se encontró el carrito reconvertido en un 'peculiar trineo' mientras caminaba por el Parque Nacional. "Algunos han robado esto, lo han desmontado, le han puesto una tabla, lo han cargado en un vehículo y lo han traído hasta aqui. Pero llevárselo de vuelta, eso ya no, eso era mucho pedir. Qué asco me dan, aunque me pregunto si parte de la culpa no la tendremos todos por callar y no plantarles cara a tiempo", ha aseverado.

En la misma línea, ha lamentado que se sigan produciendo estos atentados contra los espacios naturales de la isla. "Si no saben vivir en sociedad, pues que no salgan, que se queden encerrados en sus chiqueros. Por estos bastardos, ¿nos deberían prohibir al resto subir al Teide a disfrutar en familia?, ha lamentado.

En este mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la Fundación Telesforo Bravo, Jaime Coello, que alertó esta semana de los graves riesgos que entrañaba este fin de semana para la conservación del Parque Nacional más visitado del pais. "Soy más chicharrero que nadie y el Teide lo llevo en el corazón, pero voy a ir con los colegas a echarme unas risas y me llevo un carrito que me mangué y lo uso de trineo, luego lo dejo de recuerdo, que ya si eso lo recogen los que trabajan allí, que para eso cobran", ha ironizado el portavoz del reconocido colectivo en sus redes sociales.

Las asociaciones de conservación de la naturaleza y muchos ciudadanos reclaman a las administraciones que se limiten los accesos al Teide cuando se producen nevadas para evitar que el entorno siga degradándose por los comportamientos incívícos de una parte de la ciudadanía.