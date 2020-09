El Hierro, única isla de Canarias sin coronavirus

El Gobierno de Canarias ha certificado este fin de semana que la isla de El Hierro vuelve a quedarse sin casos activos por COVID-19, semanas después de que la isla registrara un brote por un encuentro formativo que acabó con una cuarentena de positivos.

El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, ha declarado que, "sin duda, este es de nuevo un logro del trabajo conjunto de toda la sociedad herreña y, especialmente, de sus profesionales sanitarios". No obstante ha llamado a la "prudencia y a no bajar la guardia frente a este virus que ha demostrado no saber de fronteras".

“Ahora más que nunca tenemos que hacer uso de nuestras mejores armas: mascarillas, distancia social y la higiene de manos para no volver a pasar por los difíciles momentos que hemos vivido”, ha insistido.

Alpidio Armas ha recordado que el Cabildo de El Hierro continuará adelante con su plan de prevención insular, primando la coordinación interadministrativa.

El Hierro, por lo tanto, en semáforo verde, retoma la situación de partida en esta fase de nueva normalidad en la que entró tras los primeros meses de afección de la pandemia.

Desde el comienzo de la pandemia, la isla ha registrado un total de 46 positivos, sin tener que lamentar ningún fallecimiento tras haberse recuperado todas las personas contagiadas.