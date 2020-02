El Hierro sigue de moda

En El Hierro hoy se ha presentado la segunda temporada de la serie Hierro en el mirador De la Peña. Llevan 2 semanas de rodaje y tanto el director como los principales actores y atrices han adelantado algunas novedades de la trama. Continuará con los flecos pendientes, se producirá otro crimen que tendrá que solucionar la jueza y protagonista Candela -la actriz Candela Peña-. En relación al paisaje en esta ocasión serán protagonistas las playas de la isla, que son las menos conocidas.

El rodaje se alargará hasta el 12 o 13 de marzo. Aunque aún no saben si habrá o no tercera temporada, esperan que si continúa la serie siga siendo en esta isla, que se ha hecho popular y que se ha dado a conocer en otros lugares gracias al rodaje

'Diaz' el eterno sospechoso

Dario Grandinetti, uno de los actores principales de la primera temporada también se encuentra en la isla rodando desde hace varias semanas. El encarnaba a 'Diaz', "un tipo duro, acostumbrado a tomar atajos y a salirse con la suya, alguien a quien es mejor no enfadar. El Hierro fue el lugar que escogió para huir de su pasado y, a pesar de que en la isla no lo quieren, ha echado raíces junto a su mujer, su hija y, por supuesto, sus turbios negocios".

Según comentan desde la web de la serie oficial, "cuando aparece el cadáver de Fran, se convierte en el principal sospechoso, ya que su relación con la víctima era pésima. Fran se iba a casar con su hija Pilar y esa era una expectativa que lo ponía furioso. En El Hierro todos están convencidos de que es culpable. Incluso su hija. Es detenido y encarcelado. Se convierte en el culpable perfecto. Con Candela -la actiz Candela Peña- establece una relación hostil. Sus encuentros son tensos, ella es una mujer capaz de desconcertarlo. Sin embargo, las circunstancias los hacen cómplices, hasta el punto de que sienten que solo pueden confiar uno en el otro para atrapar al asesino".

Acogida excepcional en la isla

Todo el equipo y reparto coincide con que la acogida de los vecinos y de la isla de El Hierro, ha sido muy buena. Según Dario Grandinetti, "nos sentimos como en casa, ya en la primera temporada, rodar aquí fue muy cómodo, todo fue muy fácil y la gente nos recibió muy bien. Ahora la gente que vio en pantalla lo que estábamos haciendo, estaban muy agradecida y para nosotros es muy halagador. Nos hacen sentir todavía más cómodos que en la primera temporada, si es que se puede".

Dario: “Nos ha sorprendido la expectativa generada por esta segunda temporada. Tuvimos esta misma presentación en la primera temporada, e este mismo sitio y había 7 u 8 medios tan solo, hoy son muchos más. Esto habla también de la repercusión que tuvo la serie aquí y en España”.

Con respecto a la evolución del personaje

El actor que encarna a 'Díaz' asegura que no nos puede contar mucho más detalles de cómo se va a desarrollar la segunda temporada de la serie El Hierro. "Estoy muy contento por como evoluciona la segunda temporada. 'Díaz' siempre será el eterno sospechoso', siempre estará en el borde de la sospecha y de ver si es responsables de algo ilícito. También es un tipo con una nobleza rescatable, que es lo que hace que la gente tenga empatía con el, porque no han dejado de acusarlo injustamente y eso a la gente no les gusta. Eso incluso, se le pide a los delincuentes paguen por lo que hacen y no por lo que no, por lo que eso genera empatía".

Concluía contándonos que se trata de una isla fantástica. que lo pasan muy bien y que es una fiesta. Espera que se haga una tercera temporada para poder disfrutar tanto de El Hierro como de su gente