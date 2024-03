La Fundación Quirónsalud reúne a más de 400 adolescentes en un evento sobre salud mental

La salud mental es de vital importancia en la adolescencia. Desde la ansiedad y la depresión hasta los trastornos alimenticios, según datos de Unicef, España es el país europeo con la tasa más alta de problemas de salud mental entre adolescentes, alcanzando un preocupante 20,8%.

Por este motivo la Fundación Quirónsalud, a través de su programa educativo de promoción de hábitos saludables Stay Healthy, celebró este 19 de marzo, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, el evento ‘Stay Healthy: Salud Mental y Adolescencia’, donde 420 alumnos de 14 y 16 años aprendieron junto a los profesionales facultativos de la red asistencial Quirónsalud en la isla de Tenerife a abordar su bienestar emocional.

“A veces, el miedo, la inseguridad y los cambios que se producen en la adolescencia no nos permiten comunicar lo que verdaderamente nos está afectando”, comenzó explicando a los jóvenes María del Pino Álvarez, psicóloga del Hospital Quirónsalud Vida, quien les descubrió los distintos factores que influyen en el estado de la salud emocional y los trastornos más comunes que surgen en la adolescencia.

Además de la psicóloga, en este multitudinario encuentro participaron también el doctor Alejandro Medina, médico internista del Hospital Quirónsalud Tenerife; Sara Díaz, directora de Enfermería del Hospital Quirónsalud Costa Adeje, y Agnieszka Szczypczy, fisioterapeuta del Hospital Quirónsalud Costa Adeje. Así, los adolescentes pudieron aprender con ellos en un espacio seguro de diálogo y comprender mejor por qué la salud mental debe ser una prioridad.





De hecho, fueron los propios alumnos quienes protagonizaron un diálogo en vivo con los profesionales para resolver sus dudas sobre el bienestar emocional. “Es importante que tengáis la certeza de que no estáis solos. Hay que buscar ayuda profesional, pero primero siempre debemos contar con una persona que nos aporte seguridad”, les explicó Alejandro Medina, médico internista del Hospital Quirónsalud Tenerife, en esta conversación en la que compartió escenario con María del Pino Álvarez, psicóloga del Hospital Quirónsalud Vida, y Elena Jacinto Vélez ex tenista de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y directora del Centro Especial de Empleo de la Fundación Integralia DKV en Sant Just Desvern.

“La adolescencia es una etapa donde no somos niños, pero tampoco estamos preparados para ser adultos. Mi error fue llevar ese inconformismo al límite: no era capaz de quererme”, relató la ex deportista, quien acudió a la isla para contar en primera persona cómo su intento de suicidio, por el que se quedó paralizada de cintura para abajo, le llevó a afrontar una vida completamente distinta donde el deporte se convirtió en su refugio.

Trabajar en equipo para cuidarse mejor

“El objetivo de Stay Healthy es que estemos en el camino en el que nos encontremos bien. Queremos ayudaros a que sepáis cuidaros en todos los aspectos de vuestras vidas”, defendió Teresa Álvarez Perdices, gerente de la Fundación Quirónsalud. “Comprender el concepto de la salud mental es fundamental para entender muchos otros aspectos de vuestra vida”.

En esta ocasión, en la parte práctica de la jornada, los alumnos participaron en cinco talleres simultáneos relacionados con las temáticas de Stay Healthy vinculadas a la salud mental -Nutrición, Adicciones a Tecnologías, Adicciones a Sustancias, Sueño y Ejercicio Físico- acompañados de los profesionales sanitarios y de dos agentes de la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, colaborador habitual y co-creador de la temática de Adicciones a Sustancias.

Como añadido, los alumnos colaboraron dejando su huella en el Mural de Stay Healthy, una estructura en que pudieron escribir sus frases favoritas relacionadas con la salud mental. Finalmente, fue la psicóloga y divulgadora María Gómez, conocida en redes como @MeriGoPsico, quien abordó junto a los adolescentes una de las grandes problemáticas de la actualidad: la adicción a juegos y compras online.